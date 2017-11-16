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Подробности трагедии под Мариуполем (ВИДЕО)
Стало известно состояние сотрудников полиции, пострадавших во время подрыва на мине по дороге в Талаковку.
Как сообщили 0629 медики, 31-летний инспектор полиции получил осколочное ранение колена, также осколками повреждено лицо. У мужчины произошел травматический шок.
Второй пострадавший был контужен. Также осколок разрезал мужчине ухо.
Третий полицейский, как ранее писал 0629, от полученных травм скончался на месте трагедии.
Оба пострадавших были госпитализированы в военный госпиталь (бывш. горбольница №5). Их состояние медики оценивают как тяжелое.
В пресс-службе полиции добавили, что предварительно установлено, что группа полиции ехала на вызов о незаконной вырубке леса в окрестностях Талаковки. В зону обслуживания этой группы входили поселки на линии разграничения, такие как Талаковка, Гнутово, Сартана.
Факт квалифицирован по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Напомним, подрыв произошел на мине, которой за сутки до трагедии не было на этом месте. Взрывотехническая группа с помощью служебных собак рядом с местом взрыва отыскала еще одну мину.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, Талаковка, подрыв
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