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Архив - Донецкая область

В школе на Донетчине эвакуировали детей

16.11.2017 20:50
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В школе на Донетчине эвакуировали детей

В одной из школ Донецкой области пришлось эвакуировать детей из-за угрозы взрыва.

Директор школы Никольского района обратилась в полицию с сообщением о том, что на территории учебного заведения найден предмет, похожий на гранату, передаёт MRPL.CITY

Дети были немедленно отправлены по домам. Оперативники и сотрудники МЧС  выехали на территорию школы, где в ходе осмотра был обнаружен корпус от гранаты Ф-1, который лежал непосредственно возле здания школы. По оценке специалистов опасности предмет не представляет.

Также полиция и МЧС осмотрели всю прилегающую территорию учебного заведения на наличие взрывоопасных предметов. Их оперативники не обнаружили, поэтому с завтрашнего дня занятия в школе будут возобновлены.



Теги: Донбасс, дети, школа, эвакуация
 
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