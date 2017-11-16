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В школе на Донетчине эвакуировали детей
16.11.2017 20:50
В одной из школ Донецкой области пришлось эвакуировать детей из-за угрозы взрыва.
Директор школы Никольского района обратилась в полицию с сообщением о том, что на территории учебного заведения найден предмет, похожий на гранату, передаёт MRPL.CITY
Дети были немедленно отправлены по домам. Оперативники и сотрудники МЧС выехали на территорию школы, где в ходе осмотра был обнаружен корпус от гранаты Ф-1, который лежал непосредственно возле здания школы. По оценке специалистов опасности предмет не представляет.
Также полиция и МЧС осмотрели всю прилегающую территорию учебного заведения на наличие взрывоопасных предметов. Их оперативники не обнаружили, поэтому с завтрашнего дня занятия в школе будут возобновлены.
Теги: Донбасс, дети, школа, эвакуация
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