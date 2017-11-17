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Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)
Президенту Украины продемонстрировали дальнобойную «Бендеровку» снайперского назначения, а также военного – робота с дистанционным управлением, передаёт MRPL.CITY.
В рамках визита в Мариуполь Президент Украины ознакомился с новейшими видами вооружений, которые созданы для ВСУ. Боевые машины, танки, миномёты последних образцов были продемонстрированы Петру Порошенко на территории мариупольского аэропорта. Большой интерес у Президента вызвали последние модели снайперского вооружения, среди которых выделялась дальнобойная винтовка, названная разработчиками «Бендеровка». Весит оружие 19 кг., её длина составляет 1900 мм., прицельный выстрел осуществляется патроном 14,5х114 мм на расстояние 1.6 км. Максимальная дальность стрельбы -2 км.
Также Петр Порошенко ознакомился с электронными приборами наблюдения, ручным газоанализатором для выявления оружия на блокпостах, квадрокоптерами и беспилотниками –разведчиками, колёсными роботами, которые управляются через компьютерный блок контроля и могут выполнять функцию по ведению огня из крупнокалиберного пулемёта, а также доставлять боеприпасы на поле боя.
Теги: Донбасс, Мариуполь, Порошенко
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