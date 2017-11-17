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Порошенко пообещал морским пехотинцам новые танки и боевые машины (ВИДЕО)
17.11.2017 07:42
Государство будет наращивать усилия, касающиеся обеспечения морских пограничников новейшими и модернизированными образцами военной техники.
Об этом сегодня в ходе визита в Мариуполь заявил Президент Украины Петр Порошенко.
"Есть хорошая новость - в следующем году мы завершим перевооружение танкового батальона бригады морской пехоты с переводом на танки "Т-80", - сказал Порошенко. - Еще один батальон морской пехоты будет вооружен модернизированными боевыми машинами пехоты".
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, Порошенко, морпехи
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