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Ситуация в зоне АТО обостряется: в ход пошла артиллерия
Всего за минувшие сутки оккупанты 22 раза нарушили перемирие, применяя крупнокалиберную артиллерию и минометы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
"Оперативная обстановка в районе проведения АТО несколько усложнилась. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток", - говорится в сообщении.
Так, на Луганском направлении, эпицентром боевого противостояния стала Светлодарская дуга.
Враг с небольшими перерывами около трех часов обстреливал оборонительные укрепления ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганскому. Всего было выпущено более 90 мин. Украинские воины почти на каждый обстрел отвечали прицельным огнем.
Также вечером под обстрел из минометов калибра 82-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Макарового. Провоцировал противник украинских воинов из стрелкового оружия и в районе Крымского.
На Донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье. Грубо нарушая Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного. Из 120-мм миномета бил по защитникам Павлополя и Широкиного.
Позиции ВСУ в пригороде Авдеевки боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО у Новотроицкого, а под конец суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Старогнатовки.
Как сообщается, в ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, война, артиллерия, АТО
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