Захарченко объяснил суть "раскулачивания"

17.11.2017 15:50

Главарь "ДНР" Александр Захарченко попытался объяснить суть своего "указа" об изъятии урожая, выращенного без разрешения "республики" и попросил не называть эти меры "конфискацией у населения". Свое решение боевик прокомментировал в ходе поездки в один их сельскохозяйственных районов оккупированной части Донецкой области, сообщает ОстроВ.

"На самом деле это (конфискация урожая в пользу "государства" – "ОстроВ") касается только самозахваченных земель государственной либо муниципальной собственности. И тот урожай, который на них был выращен — он будет изыматься. Это борьба с незаконным захватом земли!", - заявил Захарченко.

"У бабушек никто картошку не заберет", - заверил он.