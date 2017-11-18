Чтобы обеспечить водой Донбасс нужны миллиарды и годы

18.11.2017 10:16

Наиболее остро проблема водоснабжения в Донецкой области стоит в Мариуполе и Волновахе. Об этом заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, проблемы с водоснабжением вызваны боевыми действиями в районе канала «Северский Донец — Донбасс». Основная водная артерия повреждается обстрелами, а режима тишина для надлежащего ремонта не дают.

Он отметил, чтобы полностью обеспечить область водой, необходимо перейти на самообеспечение, например, подавать воду из скважин. На это потребуется 5,9 млрд. грн. Для реализации такого проекта планируется привлечь иностранных инвесторов. И реализовать его можно будет только в течение 3-4 лет.

А для нормализации водоснабжения Мариуполя и Волновахи нужно около 370 млн. грн.

Источник Восстановление Донбасса