Последние новости раздела
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- "Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место 13:28
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
- Гордость Приазовья — Меотида - разорвана войной на две части. ВИДЕО10:31
- Чтобы обеспечить водой Донбасс нужны миллиарды и годы10:16
- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
«ДНР»: ситуация близка к точке невозврата
18.11.2017 16:02
В самопровозглашенной «ДНР» отмечают, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех договоренностей.
Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, сообщают сепаратистские СМИ.
Итогом этого стало то, что ситуация близка к срыву в «штопор».
Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, Захарченко
Читайте также:
- В "ДНР" озвучили, что является "единственным препятствием для выборов на Донбассе"
- Донбасские сепаратисты придумали этапы и выдвинули ультиматум
- Донбасские сепаратисты поймут, что пережитые полтора года ада были напрасными?
- Савченко выполняет "хитрый план" Кремля
- Глава МИД Украины: о жертвах перемирия и рабах "республик"
- Переговоры в Минске: три подгруппы "отстрелялись", безопасность тормозит
- «ДНР»: ситуация близка к точке невозврата 16:02
- "Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела15:54
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- «ЛНР» закрыла пункт пропуска на границе с Россией13:46
- "Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место 13:28
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
- "Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела15:54
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови15:06
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- Почему Путин застрял на Донбассе14:08
- «ЛНР» закрыла пункт пропуска на границе с Россией13:46
- "Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место 13:28
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови15:06
- Почему Путин застрял на Донбассе14:08
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень12:05
- Олигархи на содержании пенсионеров - новая «реформа» власти10:47
- "Забытая война". Западные СМИ об Украине09:57
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ
- Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"