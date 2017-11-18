«ДНР»: ситуация близка к точке невозврата

18.11.2017 16:02

В самопровозглашенной «ДНР» отмечают, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех договоренностей.

Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, сообщают сепаратистские СМИ.

Итогом этого стало то, что ситуация близка к срыву в «штопор».