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Архив - Донецкая область

«ДНР»: ситуация близка к точке невозврата

18.11.2017 16:02
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«ДНР»: ситуация близка к точке невозврата

В самопровозглашенной «ДНР» отмечают, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе близка к срыву всех договоренностей.

Об этом заявил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, сообщают сепаратистские СМИ.
Итогом этого стало то, что ситуация близка к срыву в «штопор».



Теги: Донбасс, переговоры, ДНР, Захарченко
 
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