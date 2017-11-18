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ДП «Артемсіль» подало позов щодо визнання неправомірними дій виконавчої служби
Для того, щоб не допустити стягнення з ДП «Артемсіль» штрафних санкцій у розмірі 70,5 мільйона гривень, адміністрацією підприємства ведеться активна робота, спрямована на скасування дії відповідної постанови про відкриття виконавчого провадження.
Так, 10 листопада 2017 року держпідприємством «Артемсіль» подано адміністративний позов до Донецького окружного адміністративного суду про визнання дій виконавчої служби неправомірними, а також для того, щоб зобов’язати державного виконавця скасувати постанову про відкриття виконавчого провадження та зняти арешт з майна підприємства. Первинна профспілкова організація ДП «Артемсіль» прийняла рішення виступити як третя особа на стороні підприємства. Перше засідання у цій справі призначене на 21 листопада.
Крім того, адміністрація ДП «Артемсіль» направила заяву до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної служби Міністерства юстиції України про відтермінування проведення виконавчих дій виконавчого провадження щодо стягнення штрафів.
Нагадаємо, що 2 листопада були арештовані рахунки ДП «Артемсіль». Як стало відомо, це сталося в результаті відкриття виконавчого провадження на стягнення з ДП «Артемсіль» штрафних санкцій в результаті порушення умов договору з КПВІ «Пам'ять» в період 2014-2015 років. Але, незважаючи на арешт, наше підприємство виконує заявки споживачів, відвантажує продукцію у штатному режимі, а також у повному обсязі виконує соціальні зобов’язання перед робітниками.
Теги: Донбасс, иск, Артемсоль, исполнительная служба
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