"Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место

18.11.2017 13:28

Развязавшие войну на Донбассе в 2014 году российские наемники продолжают громко выяснять отношения, оскорбляя друг друга и раскрывая неизвестные подробности начала боевых действий.

Один из создателей "ДНР" Александр Бородай обвинил Стрелкова-Гиркина в предательстве российских интересов и их отношениях на Донбассе, назвав последнего "редкостной скотиной, визгливой и истеричной бабой". С неожиданными откровениями Бородай выступил в интервью одному из российских журналистов - фрагмент видео был опубликован в Сети, передает "Диалог.UA". Кроме прочего, Бородай рассказал и об осколочном ранении наемника в 2014 году, когда "пьяный Гиркин ж*пой сел на немецкую мину", а также о том, как сам Бородай платил наемнику деньги. "Примирение невозможно", - подчеркнул он.