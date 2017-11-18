- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
- Гордость Приазовья — Меотида - разорвана войной на две части. ВИДЕО10:31
- Чтобы обеспечить водой Донбасс нужны миллиарды и годы10:16
- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
- ДП «Артемсіль» подало позов щодо визнання неправомірними дій виконавчої служби06:59
- Заметки из прифронтового блокнота: Согрейте душу благодарственной свечой20:20
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"15:50
- Полицейские проверяют пассажиров электричек и поездов в Донецкой области14:42
Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину
Неожиданные телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с главарями бандитских “ДНР” и “ЛНР” Александром Захарченко и Игорем Плотницким – сигнал о том, что Кремль снова переключил внимание на Украину.
Российский журналист Константин Эггерт уверен, что хозяин Кремля может использовать ситуацию как для собственных интересов внутри РФ, так и для давления на Киев, пишет “Диалог.UA”. По его мнению, причина нового витка интереса Кремля к событиям на Донбассе – четкий сигнал Киеву и Вашинтону в преддверии решения судьбы о входе “голубых касок” в ОРДЛО. Путин понимает, что отказ от появления миротворческой миссии на востоке Украины будет означать новые трудности и обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также трудности для марионеточных режимов в Донецке и Луганске. Также Кремль уже начал свою подготовку к выборам президента Украины и в Раду. Главная задача – провести в Парламент дружественных депутатов, которые будут лоббировать интересы РФ. На фоне этого, появление Виктора Меведчука - символично. Политик не скрывает своих пророссийских взглядов. Видимо, в Кремле делают ставку на его кандидатуру, хотя многие украинские политологи не уверены, что у кума Путина есть шанс попасть в Раду.
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Захарченко, Плотницкий
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ
- Керри пообещал показать Путину, что у него в портфеле (ВИДЕО)
- Путин опять диктовал условия Обаме
- Возможно сегодня в Сочи решается вопрос по созданию российской авиабазы в Бобруйске
- "Захарченко готов кричать: "Слава Украине!" - известный журналист
- Про що говорили Путін і Макрон по телефону
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
- Гордость Приазовья — Меотида - разорвана войной на две части. ВИДЕО10:31
- Чтобы обеспечить водой Донбасс нужны миллиарды и годы10:16
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев08:59
- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
- ДП «Артемсіль» подало позов щодо визнання неправомірними дій виконавчої служби06:59
- «Хакеры-провокаторы» взламывают аккаунты «чиновников лнр» в соцсетях - ИС20:55
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Названы дата начала продаж и цена iPhone X в Украине12:35
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень12:05
- В Одессе активисты сорвали спектакль "артиста-крымнашиста" Райкина (ВИДЕО)11:55
- "Александрия" сенсационно обыграла "Шахтер"11:40
- Вусатий листопад: лікарі почали відрощувати вуса, долучаючись до акції "Movember". ВИДЕО11:24
- "Путин от него не отстанет", - стало известно, для чего Кремль показывает, а потом снова "прячет" беглого Януковича11:08
- Олигархи на содержании пенсионеров - новая «реформа» власти10:47
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень12:05
- Олигархи на содержании пенсионеров - новая «реформа» власти10:47
- "Забытая война". Западные СМИ об Украине09:57
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Кушайте яблочки!08:04
- Даже мандарины могут быть опасными07:41
- Доктор Комаровский: «Не уподобляйтесь дикарям! или Какое средство наилучшее против ОРВИ и гриппа07:17
- Назван еще один способ продлить молодость22:34
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ
- Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух