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Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину

18.11.2017 12:24
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Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину

Неожиданные телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с главарями бандитских “ДНР” и “ЛНР” Александром Захарченко и Игорем Плотницким – сигнал о том, что Кремль снова переключил внимание на Украину.

Российский журналист Константин Эггерт уверен, что хозяин Кремля может использовать ситуацию как для собственных интересов внутри РФ, так и для давления на Киев, пишет “Диалог.UA”. По его мнению, причина нового витка интереса Кремля к событиям на Донбассе – четкий сигнал Киеву и Вашинтону в преддверии решения судьбы о входе “голубых касок” в ОРДЛО. Путин понимает, что отказ от появления миротворческой миссии на востоке Украины будет означать новые трудности и обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также трудности для марионеточных режимов в Донецке и Луганске. Также Кремль уже начал свою подготовку к выборам президента Украины и в Раду. Главная задача – провести в Парламент дружественных депутатов, которые будут лоббировать интересы РФ. На фоне этого, появление Виктора Меведчука - символично. Политик не скрывает своих пророссийских взглядов. Видимо, в Кремле делают ставку на его кандидатуру, хотя многие украинские политологи не уверены, что у кума Путина есть шанс попасть в Раду.



Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Захарченко, Плотницкий
 
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