Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец

18.11.2017 08:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец

За прошедшие сутки, 17 ноября, боевики 25 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 2 - травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали активно нарушать режим тишины и вели прицельные обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Традиционно, противник активно нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток" , - говорится в заявлении.
Враг активизировался на Луганском направлении - из 120-мм и 82-мм минометов боевики вели огонь по защитникам Трехизбенки. Неоднократно из таких же видов минометов и гранатометов российские наемники обстреливали защитников Троицкого и Луганского.
11 мин калибра 120-мм было выпущено неподалеку Новозвановки, с пехотного вооружения обстреляны наши позиции у Станицы Луганской, Новолуганского, Светлодарска и дважды Золотого.
На Донецком направлении наиболее неспокойно на Приазовье - оккупанты трижды открывали огонь из минометов разного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по украинским воинам, которые держат оборону возле Павлополя.
Наши позиции в пригороде Авдеевки наемники обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.



Теги: Донбасс, гибель, АТО, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх