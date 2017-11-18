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Архив - Донецкая область

В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»

18.11.2017 18:04
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В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»

Сегодня, 18 ноября, в Донецке и Макеевке открылись магазины «Золотой ключик». Об этом сообщается в социальных сетях, передает dnews.dn.ua.

На полках открытых магазинов присутствуют наименования продукции фабрики «Конти».

Ранее эта сеть принадлежала кондитерской фабрике «Конти» и насчитывала 4 магазина в Донецке и 1 в Макеевке.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, магазин, открытие, конфеты, продукция
 
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