- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
- ДП «Артемсіль» подало позов щодо визнання неправомірними дій виконавчої служби06:59
- Заметки из прифронтового блокнота: Согрейте душу благодарственной свечой20:20
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"15:50
- Полицейские проверяют пассажиров электричек и поездов в Донецкой области14:42
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)14:12
- Военные рассказали подробности усилившихся обстрелов Водяного13:55
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами11:00
- Ситуация в зоне АТО обостряется: в ход пошла артиллерия10:30
В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол
В Мариуполе уже выдали четыре новых свидетельства о рождении. Причина не совсем обычная - в новых документах появилась необходимость, так как ранее граждане Украины провели операцию по смене биологического пола.
Об этом 0629 стало известно из собственных источников.
Все началось в 2015-м. Именно тогда в Мариуполе решила получить новые документы на женское имя уроженка (в прошлом уроженец) Луганской области Владислав. После проведенной операции в Тайланде он решил поменять документы на Владиславу.
"Операция по смене пола прошла в стране, с которой у нас не подписана Конвенция о сотрудничестве. Просто так выдать новое свидетельство мы не смогли. Гражданке пришлось доказывать свой новый пол в суде. Только после того, как мы получили решение суда, смогли сменить запись в журнале регистрации и выдать новое свидетельство о рождении", - отметили в Левобережом РАГСе.
Еще два новых свидетельства о рождении в Левобережном РАГСе выдали уже в 2017 году. Процедура проходила уже легче, и заключение суда не понадобилось.
"Все операции происходили уже в Санкт-Петербурге и, согласно подписанной Ковенции, в Украине признают выданные справки из лечебного учреждения. В данном случае в суде узаконивать новые имена после смены пола не пришлось",- отметила начальник Левобережного в г. Мариуполе ГРАГС в Донецкой области Анна Новикова.
В Приморском районе также зафиксирован один случай выдачи новых документов в связи со сменой пола. "Законодательство предусматривает смену документов, а именно внесение новых данных в реестр граждан, на основании которого выделяется новое свидетельство о рождении. После его получения гражданин может получить паспорт", - отметила специалист Приморского РАГСа Оксана Марута.
Отметим, что все из решивших поменять пол ранее являлись мужчинами возрастом до 25 лет. В результате смены пола они активно подчеркивают, что теперь являются женщинами, используя для этого яркий макияж, одежду и высокие каблуки.
Теги: Донбасс, Мариуполь, смена пола, мужчины
- Пожар в Мариуполе. Сгорела машина
- Порошенко прокомментировал атаку на Мариуполь (ВИДЕО)
- Мокроту туберкулезных больных принимают возле… автопарковки
- В Мариуполе разоблачили банду врачей-патологоанатомов
- Не уступил дорогу "скорой"? Жди последствий
- Жители Мариуполя винят в поджогах камыша воров-"металлистов"
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев08:59
- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
- ДП «Артемсіль» подало позов щодо визнання неправомірними дій виконавчої служби06:59
- «Хакеры-провокаторы» взламывают аккаунты «чиновников лнр» в соцсетях - ИС20:55
- Заметки из прифронтового блокнота: Согрейте душу благодарственной свечой20:20
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"15:50
- Полицейские проверяют пассажиров электричек и поездов в Донецкой области14:42
- Петру Порошенко показали в Мариуполе двухметровую «Бендеровку» и смертельного робота (ФОТО)14:12
- Военные рассказали подробности усилившихся обстрелов Водяного13:55
- "Забытая война". Западные СМИ об Украине09:57
- “Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина09:36
- Для более, чем 30 процентов украинцев США закрыты 09:19
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев08:59
- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Кушайте яблочки!08:04
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
- Даже мандарины могут быть опасными07:41
- "Забытая война". Западные СМИ об Украине09:57
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Кушайте яблочки!08:04
- Даже мандарины могут быть опасными07:41
- Доктор Комаровский: «Не уподобляйтесь дикарям! или Какое средство наилучшее против ОРВИ и гриппа07:17
- Назван еще один способ продлить молодость22:34
- Сезон гриппа: как сбить температуру натуральными средствами21:30
- Медики назвали неожиданное средство от инфаркта20:35
- Лечим простуду калиной: три эффективных рецепта18:38
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ
- Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Бойовики підібралися до Маріуполя, прогримів кривавий вибух