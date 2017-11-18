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Архив - Донецкая область

В зоне АТО боевики 10 раз нарушали перемирие

18.11.2017 21:16
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В зоне АТО боевики 10 раз нарушали перемирие

В зоне проведения АТО на Донбассе начиная с полуночи боевики 10 раз нарушали перемирие, в половине случаев украинские военные открывали огонь в ответ. Об этом сообщается на странице пре-центра штаба АТО в Facebook, передает 112.ua.

На луганском направлении боевики из 120-мм минометов дважды в течение дня били по укреплениям сил АТО у Троицкого, выпустив всего 14 мин. Из вооружения БМП обстреливали защитников Луганского и Зайцево, а из гранатомета - защитников Желтого.

На донецком направлении уже несколько дней подряд эпицентром нестабильности остается Приазовье. В течение дня по нашим позициям вблизи Водяного противник неоднократно вел огонь из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 120-мм и танка. Также 6 разрывов 120-х мин зафиксировано неподалеку Опытного.

В течение ближайших суток не исключено увеличение количества вражеских провокаций из вооружения, которое запрещено минского договоренностями.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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