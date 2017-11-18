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Архив - Донецкая область

"Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе

18.11.2017 17:46
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"Вежливые люди и новороссия", - стало известно о смерти российского наемника из Омской области, ранее "охотившегося на укров" на Донбассе

В Сирии убит российский наемник Серк Бейсембинов, принимавший участие в боях против украинской армии на Донбассе на стороне "ДНР". Об этом пишут пользователи социальных сетей, публикуя фотографии российского боевика из Омской области. Стало известно, что наемник погиб в конце сентября, однако информация о гибели подтвердилось только сейчас, сообщает "Диалог.UA".

Пользователи смогли выяснить, что россиянин был замечен на Донбассе весной 2015 года и нес службу в одной из бригад террористов "Призрак". При этом показательным является факт возмущения, которое террорист высказал, обнаружив свой профиль на сайте Миротворец. Российский наемник подозревал своих же коллег в "сливе" данных украинской стороне.



Теги: Россия, Донбасс, боевик, Сирия, гибель, наемник, ДНР
 
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