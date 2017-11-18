ВСУ не исключают обострения на Донбассе в ближайшие сутки, - в Штабе АТО сделали заявление. ВИДЕО

18.11.2017 19:38

С начала суток 18 ноября боевики уже 10 раз сорвали "перемирие", совершая свои провокации с применением не только стрелкового оружия, но и минометов, а также танкового вооружения. Силы АТО не исключают, что предстоящие сутки принесут на Донбасс очередное обострение со стороны боевиков.

В сообщении штаба АТО в Facebook сказано, что возможное напряжение связано из-за грядущего дня ракетных войск и артиллерии РФ, передает "Диалог.UA". Украинские военные не исключают, что террористы во время празднования вполне могут открыть стрельбу из запрещенного вооружения. Что касается обстановки на фронте, то боевики нещадно срывают "режим тишины", основные провокации на протяжении текущих суток отмечаются на луганском и донецком направлениях. Так, из 120-мм минометов террористы били по силам АТО в районе Троицкого, из БМП обстреляли защитников Зайцево и Луганского, а из гранатометов - поселка Желтое.

На донецком направлении оккупанты различными видами вооружения атакуют позиции сил АТО около Водяного, под минометные провокации "ихтамнетов" попали наши бойцы возле Опытного. В Штабе АТО подчеркивают, что в половине случаев оккупанты получили от ВСУ адекватный ответный огонь.