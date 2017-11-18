Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть

18.11.2017 15:24

В российской Думе решили устроить выставку в честь подлой войны Кремля на Донбассе - публикация снимков с экспозиции вызвала эмоциональную реакцию пользователей соцсетей. На фотографиях картин представлены не только террористы "ЛДНР", а и российские политики первого эшелона, которые на протяжении трех последних лет публично поддерживают террористов на оккупированной территории Украины, сообщает "Диалог.UA".

На снимках запечатлены глава "ДНР" Александр Захарченко, певец Иосиф Кобзон, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, а также президент России Владимир Путин.

При этом пользователи социальных сетей пишут, что Россия достигла верха цинизма - голосовавшие за аннексию Крыма российские политики оккупировали часть Донбасса, а теперь глумятся над трагедией, которую сами и устроили.