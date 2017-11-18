- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- "Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место 13:28
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
- Гордость Приазовья — Меотида - разорвана войной на две части. ВИДЕО10:31
- Чтобы обеспечить водой Донбасс нужны миллиарды и годы10:16
- В Мариуполе четверо мужчин поменяли пол08:46
- Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб украинский боец08:02
Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
В российской Думе решили устроить выставку в честь подлой войны Кремля на Донбассе - публикация снимков с экспозиции вызвала эмоциональную реакцию пользователей соцсетей. На фотографиях картин представлены не только террористы "ЛДНР", а и российские политики первого эшелона, которые на протяжении трех последних лет публично поддерживают террористов на оккупированной территории Украины, сообщает "Диалог.UA".
На снимках запечатлены глава "ДНР" Александр Захарченко, певец Иосиф Кобзон, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, а также президент России Владимир Путин.
При этом пользователи социальных сетей пишут, что Россия достигла верха цинизма - голосовавшие за аннексию Крыма российские политики оккупировали часть Донбасса, а теперь глумятся над трагедией, которую сами и устроили.
Теги: Россия, Донбасс, Госдума, Захарченко
- Скандал в Госдуме РФ: в диссертации спикера 40% плагиата
- Cажать за нестукачество: в Госдуме приняли диктаторские поправки к "антитеррористическому закону"
- Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об ограничении выезда россиян за границу
- Путин внёс в Госдуму законопроект о вхождении Крыма в состав России
- Журналист: Деньги, которые получит Зеленский, возможно пойдут и на «преступную операцию» против «ДНР и ЛНР»
- Поклонская снова опозорилась
- "Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела15:54
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- «ЛНР» закрыла пункт пропуска на границе с Россией13:46
- "Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место 13:28
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину12:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 18 ноября12:08
- Гордость Приазовья — Меотида - разорвана войной на две части. ВИДЕО10:31
- "Это приговор Плотницкому", - соцсети сообщают о подготовке военного переворота в Луганске: ситуация накалена до предела15:54
- Переговоры об обмене пленными между Киевом и ЛНР/ДНР зашли в тупик15:50
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть15:24
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови15:06
- Как пройти КПВВ, если нет паспорта14:23
- Почему Путин застрял на Донбассе14:08
- «ЛНР» закрыла пункт пропуска на границе с Россией13:46
- "Гиркин - редкостная скотина, визгливая и истеричная баба", - Бородай рассказал о предательстве "ДНР" и о ранении пьяного Гиркина на Донбассе в интимное место 13:28
- «Ламають одне одному пасочки в піску»: чому пересварились ГПУ, НАБУ і НАЗК15:40
- Как переселенцам оформить субсидию15:34
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови15:06
- Почему Путин застрял на Донбассе14:08
- Cын Плотницкого получил российское гражданство и открыл бизнес в России12:46
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень12:05
- Олигархи на содержании пенсионеров - новая «реформа» власти10:47
- "Забытая война". Западные СМИ об Украине09:57
- Казнить нельзя помиловать? Или как запрет на маски-шоу превращаеться в его легализацию08:29
- Как укрепить волосы народными средствами08:17
- Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности
- Что ждать в год Собаки разным знакам Зодиака? Большой гороскоп на 2018 год
- Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства
- Как переселенцам добиться своих пенсий
- Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев
- Зарплаты в «ДНР» шокируют своими размерами
- Пенсии переселенцам Донбасса планируют выдавать без справки ВПЛ
- Журналист выступил с неутешительным прогнозом о войне на Донбассе
- В "ДНР" решили "разобраться" с украинскими автономерами
- Захарченко объяснил суть "раскулачивания"