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Гаснет свет, исчезают люди: в сети рассказали о "правилах" выживания на оккупированном Донбассе
Чтобы выжить на оккупированной территории Донбасса, в Луганской области, нужно знать и принять несколько неписанных правил. Об этом в своем блоге на "24 канале" пишет Ольга Черненко.
"Те, кто живет здесь, конечно, не задумывается об этом, а для приезжего это может быть интересно", - отметила она.
Так, почтовые сообщения в так называемой "Луганской народной республике" работают только на Россию, "ДНР" и внутри "ЛНР", а боевики признают только документы "республики".
"Местные банки не ведут внешнюю деятельность. То есть денежный перевод вы не сможете ни отправить, ни получить. Есть частные коммерческие центры… Моды как таковой нет. Нет магазинов модной одежды или каких-то брендовых бутиков, которыми обычно богаты центральные улицы любых городов. Но вокруг полно комиссионок. Множество!" – отметила Черненко.
По ее словам, лекарства в аптеках российские, при этом может наблюдаться и их дефицит.
"Комендантский час не страшен сам по себе - город засыпает намного раньше. Гаснет свет, исчезают люди, не ходит транспорт. И вот тогда становится по-настоящему страшно - город кажется пустым и вымершим", - подытожила она.
Чтобы жить в "республике" нужно принять несколько неписанных правил.
Те, кто живет здесь, конечно, не задумывается об этом, а для приезжего это может быть интересно.
1. Почтовые сообщения в "республике" работают только на Россию, "ДНР" и внутри "ЛНР". То есть вы сможете написать письмо, отправить посылку и получить ее из России, но стоимость пересылки не позволит делать это часто. Никаких других перевозчиков, работающих официально, нет. Есть множество самопальных контор, которые работают по доставке товаров из Украины и России. Но стоимость доставки выходит в тысячи, гарантии, сами понимаете, относительные. И еще нужна предоплата. За поломку, утрату при перевозке или некачественный товар в этом случае не несет ответственности никто. Но другим вариантом остается ввозить товар самому или отказываться от идеи покупки.
2. Документы местного значения. Свидетельства о рождении и браке, дипломы, водительские удостоверения… Все местное. Права только в случае местной прописки или паспорта гражданина "республики". Живущих по таким местным документам предостаточно. И если по диплому можно еще подумать и все-таки выехать куда-то учиться, то со свидетельством о смерти будет сложнее. Кто-то вообще не задувается о легитимности таких документов, кто-то утешает себя тем, что так у всех вокруг. Есть и те, кто уверен, что рано или поздно такие документы признают.
3. Местные банки не ведут внешнюю деятельность. То есть денежный перевод вы не сможете ни отправить, ни получить. Есть частные коммерческие центры. Доверяете им – пожалуйста. Переводы делаются на их частное лицо, выдаются вам за их процент от общей суммы операции. Все просто.
4. Моды как таковой нет. Нет магазинов модной одежды или каких-то брендовых бутиков, которыми обычно богаты центральные улицы любых городов. Но вокруг полно комиссионок. Множество! И вот там можно отыскать что-то брендовое странной давности и даже с ценником. И еще торговые центры пусты. Как в музее можно ходить там только в сопровождении эха и взглядов продавцов, которых в разы больше, чем покупателей.
5. Лекарства в аптеках российские. Поэтому перед поездкой нужно озаботиться тем, что может быть остро нужно. Но даже с российскими лекарствами может быть дефицит. Это тоже нужно иметь в виду.
6. Комендантский час не страшен сам по себе – город засыпает намного раньше. Гаснет свет, исчезают люди, не ходит транспорт. И вот тогда становится по-настоящему страшно – город кажется пустым и вымершим. И утренняя суета, рынки, люди кажутся миражом и сном, а эта пустота и тишина на улицах – реальностью. И увидев воочию такие пустые улицы и спешащих домой редких прохожих не верится, что будет новое утро и новый день.
Теги: Россия, Донбасс, банк, почта, документы, комендантский час, лекарства, ДНР, ЛНР
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