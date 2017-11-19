"ЛНР" и "ДНР" наращивают производство "паленого" алкоголя и реализуют его по всей стране. ВИДЕО

19.11.2017 13:25

В "ЛНР" и "ДНР" продолжается наращивание темпов производства алкогольной продукции и зачастую - это подделки низкого качества под известные украинские бренды. Львиная доля этой продукции попадет, тем или иным путем, на свободные территории, сообщает Остров.



