Обнародованы фото последствий обстрела боевиками домов мирных жителей Водяного

19.11.2017 20:16

Военные обнародовали фото последствий обстрелов домов мирных жителей населенного пункта Водяное (Донецкая область) со стороны боевиков "ДНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передают Українські Новини.

"16 ноября текущего года с 18:55 до 19:45 по направлению Саханка - Водяное два боеприпаса артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе улиц Северная, 11 и Дачная, 13 указанного населенного пункта", - отмечается в сообщении.

В результате обстрела боевиков пострадали жилые дома. В частности, у одного из домов повреждены окна, стены и крыша. Сами мирные жители во время обстрела не пострадали.

Также военные обнаружили воронки от снарядов рядом с нежилыми домами.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение минских договоренностей", - отмечают в штабе.