Стрелять в миротворцев: у истерики террористов на Донбассе нашли две причины

19.11.2017 08:49

Угрозы представителя террористов "ЛНР" на минских переговорах Владислава Дейнего стрелять в миротворцев ООН на Донбассе являются элементом политической игры Кремля. В свою очередь, у Москвы есть две причины угрожать безопасности миротворцев. Такое мнение высказал спикер Генштаба ВСУ Владислав Волошин в блоге, передает from-ua.com.

Как напомнил Волошин, Дейнего в интервью подконтрольным террористам СМИ заявил, что ни один человек с оружием на контролируемую боевиками территорию не зайдет без их разрешения: "Они будут рассматриваться как "груз 200". Человек, который придет с оружием, сам отвечает за последствия своих таких действий".

Спикер Генштаба отметил, что применение силы против миротворцев ООН в международном праве является уголовным преступлением и за него грозит строгая ответственность.

Однако, по его мнению, заявление – элемент "очень "тонкой" политической игры Кремля", поскольку представители террористов самостоятельно не могут позволить себе такие высказывания.

"Суть заявления в том, что, во-первых, недореспублики всячески пытаются привлечь к себе хоть какое-то внимание при обсуждении вопроса миротворцев. Ведь сейчас их никто не воспринимает всерьез и их позиция никого не интересует. Поэтому марионетки сейчас могут говорить все что угодно, чтобы хоть как-то быть на виду", - пишет Волошин.

"Во-вторых, а это я считаю главной причиной заявления, - это попытка запугать те страны, которые выразят желание отправить сюда миротворцев. Именно так - запугать правительства и граждан, которые, узнав об опасности, вряд ли захотят участвовать в миссии. В цивилизованных странах безопасность граждан - высшая задача государства, а погибнуть за мир в Украине вряд ли будет привлекательным для сообществ этих стран", - продолжил он.

По словам спикера Генштаба, боевики не осмелятся открывать огонь по миротворцам, только если те будут представлять "сателлитов Москвы".

"Конечно, такой состав миссии ООН, когда контингенты в большинстве будут из "дружественных и управляемых" Россией государств, Украину мало устроит. Ситуацию урегулировать будет сложно и долго. Примером могут снова служить наблюдатели ОБСЕ, которые часто поначалу "не видели" нарушений со стороны боевиков российских гибридных войск. Так что к заявлению о стрельбе в миротворцев надо отнестись очень серьезно, потому что могут и действительно стрелять... Для преступников осуществить еще одно преступление - несущественный грех", - заключил он.