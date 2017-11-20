Генсек ОБСЕ сделал заявление по полицейской миссии на Донбассе

20.11.2017 09:48

Вопрос о вооружении наблюдателей должен рассматриваться 57 странами-участницами

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что любое решение по новой полицейской миссии на Донбассе, будь она вооруженной или нет, должно приниматься консенсусом всех 57 государств-членов ОБСЕ в Вене.

Вместе с тем, ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей специальной мониторинговой миссии в Украине.

"У СММ есть намерения увеличить число наблюдателей в Украине, и вопрос дальнейшего расширения миссии находится на стадии рассмотрения", – заявил Гремингер.

По его словам, сейчас в Украине находятся 635 международных наблюдателей из 44 стран.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что возможность расширения миссии ограничена не столько ресурсами, сколько ограничениями, "связанными с их безопасностью и свободой передвижения, в особенности, но не исключительно, на территориях на востоке Украины, которые не контролируются правительством".

Но тема размещения в Украине полицейской миссии ОБСЕ сейчас не обсуждается.

"Этот вопрос пока не стоит на повестке дня", – сказал генсек ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что в последнее время позиции противоборствующих сторон на Донбассе сблизились настолько, что местами это вызывает ожесточенные бои.

Ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что ОБСЕ продолжает тактику "закрытых глаз" по отношению к агрессии России на Донбассе.

Источник: https://www.segodnya.ua



