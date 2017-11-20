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Минский процесс по Донбассу зашел в тупик - генсек ОБСЕ

20.11.2017 12:35
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Минский процесс по Донбассу зашел в тупик - генсек ОБСЕ

Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе зашел в тупик и стороны конфликта на востоке Украины должны проявить политическую волю, чтобы преодолеть кризис, считает генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Это заявление прозвучало после того, как Госдеп США еще раз отметил, что настаивает на полном и безусловном выполнении Минских договоренностей.

"Мы в тупике в том, что касается выполнения минских договоренностей, и единственный способ выйти из него - политическая воля сторон", - заявил генсек ОБСЕ "Интерфаксу".

При этом, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в ОБСЕ позицию Москвы о том, что Киев не выполняет Минские договоренности, Гремингер сказал: "Мы осуждаем все нарушения перемирия и других положений договоренностей. Все вовлеченные стороны должны сфокусироваться на их полном выполнении".

Томас Гремингер также отметил, что тема размещения на Украине полицейской миссии ОБСЕ сейчас не стоит на повестке дня. При этом Гремингер добавил, что любое решение по новой полицейской миссии, будь она вооруженной или нет, должно приниматься консенсусом всех 57 государств - членов ОБСЕ в Вене.

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: Украина, Донбасс, ОБСЕ
 
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