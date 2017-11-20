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Архив - Донецкая область

Недалеко от Бахмута мать выменяла ребенка на водку

20.11.2017 18:00
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Недалеко от Бахмута мать выменяла ребенка на водку

Служба по делам несовершеннолетних при Бахмутской райадминистрации получила сообщение о том, что в семье ребенок растет в ужасных условиях. Когда соцработники приехали по указанному адресу вместе с полицейскими, то ужаснулись. Сообщения подтвердились. 

Когда прибыли соцработники, ребенка дома не было. Мать была пьяна, вокруг можно было увидеть следы бурного застолья. Женщина заявила, что за ребенком смотрит соседка, чтобы малыш не мешал. 

Сейчас ребенка доставили в больницу, а против матери уже составлен административный протокол.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, ребенок, водка, Бахмут
 
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