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Загадочная трагедия в зоне АТО: найдены тела троих бойцов
20.11.2017 13:15
Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на Донецком направлении района АТО
Как сообщили в пресс-центре АТО, 19 ноября погибли трое военнослужащих.
По предварительной информации, трагедия произошла в результате неосторожного обращения с печным оборудованием.
«Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры», — говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.
Как сообщала Politeka, на разминирование территорий в Луганской и Донецкой областях может понадобится минимум 10-15 лет.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, трагедия, АТО
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