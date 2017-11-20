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Архив - Донецкая область

Загадочная трагедия в зоне АТО: найдены тела троих бойцов

20.11.2017 13:15
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Загадочная трагедия в зоне АТО: найдены тела троих бойцов

Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на Донецком направлении района АТО

Как сообщили в пресс-центре АТО, 19 ноября погибли трое военнослужащих.

По предварительной информации, трагедия произошла в результате неосторожного обращения с печным оборудованием.

«Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры», — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Как сообщала Politeka, на разминирование территорий в Луганской и Донецкой областях может понадобится минимум 10-15 лет.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, трагедия, АТО
 
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