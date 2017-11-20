"Ждем отмашку". В СБУ заявляют, что списки на обмен пленным уже согласованы

20.11.2017 16:32

Новые списки на обмен пленными украинская сторона и боевики ОРДЛО подали не больше недели назад. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в СБУ.

У представителей незаконных вооруженных формирований список значительно больше, чем украинский, однако не уточняется, какое именно количество в нем пленных. При этом боевики подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.



"Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО", - рассказывает источник.



По его словам, Украина аналогично обменяет тех, кто подозревается в сотрудничестве с боевиками. Однако, например, подозреваемую в убийстве полковника СБУ Хараберюша, по информации источника, отпускать не собираются.



"Пока ждем отмашку, ориентировочно она должна быть в течение месяца", - добавил он.