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"Ждем отмашку". В СБУ заявляют, что списки на обмен пленным уже согласованы
20.11.2017 16:32
Новые списки на обмен пленными украинская сторона и боевики ОРДЛО подали не больше недели назад. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в СБУ.
У представителей незаконных вооруженных формирований список значительно больше, чем украинский, однако не уточняется, какое именно количество в нем пленных. При этом боевики подтвердили не всех лиц, указанных в списках украинской стороны.
"Тех, на кого у них есть что-то серьезное, тех не подтвердили. Военных, а также людей, которые подозреваются в сотрудничестве с СБУ, украинской разведкой, пограничниками, ССО", - рассказывает источник.
По его словам, Украина аналогично обменяет тех, кто подозревается в сотрудничестве с боевиками. Однако, например, подозреваемую в убийстве полковника СБУ Хараберюша, по информации источника, отпускать не собираются.
"Пока ждем отмашку, ориентировочно она должна быть в течение месяца", - добавил он.
Как сообщалось ранее, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что украинская сторона готова передать оккупационным "властям" отдельных районов Донецкой и Луганской областей более 300 человек из их списка в обмен на 74 украинских заложника, которых они готовы отдать Киеву.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, обмен, СБУ, военнопленный, АТО
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