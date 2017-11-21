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АТОшник, прошедший ад Углегорска и Дебальцево, рассказал, в чем беда украинской армии
Николай Андрийчук, командир пулеметного взвода 30-й бригады, которая принимала участие в боях в Дебальцево и Углегорске, поделился мнением: что является проблемой украинской армии. Воин рассказал, когда к ним в "30-ку" на "Широкий лан" приехал волонтер из Британии, то он собственно и назвал, в чем беда украинской армии, передает "Диалог.UA".
По словам Андрийчука, единственная проблема ВСУ в том, что ею командуют генералы, пытавшиеся два десятка лет ее развалить. Он подчеркнул, что запас морального плана у военнослужащих еще есть, но те, кто на фронте находятся с начала российской агрессии, чувствуют усталость от странной войны.
Андрийчук подчеркнул, просто развернуться и уехать из зоны АТО никто не собирается, потому как тогда вообще непонятно, что будет происходить на юго-востоке. За каждым из воинов стоит его семья, и не имеет никакого значения, что у большинства из них близкие проживают в городах и селах, где нет войны.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Дебальцево, агрессия, волонтер, Углегорск, АТО, ВСУ
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