АТОшник, прошедший ад Углегорска и Дебальцево, рассказал, в чем беда украинской армии

21.11.2017 09:55

Николай Андрийчук, командир пулеметного взвода 30-й бригады, которая принимала участие в боях в Дебальцево и Углегорске, поделился мнением: что является проблемой украинской армии. Воин рассказал, когда к ним в "30-ку" на "Широкий лан" приехал волонтер из Британии, то он собственно и назвал, в чем беда украинской армии, передает "Диалог.UA".

По словам Андрийчука, единственная проблема ВСУ в том, что ею командуют генералы, пытавшиеся два десятка лет ее развалить. Он подчеркнул, что запас морального плана у военнослужащих еще есть, но те, кто на фронте находятся с начала российской агрессии, чувствуют усталость от странной войны.

Андрийчук подчеркнул, просто развернуться и уехать из зоны АТО никто не собирается, потому как тогда вообще непонятно, что будет происходить на юго-востоке. За каждым из воинов стоит его семья, и не имеет никакого значения, что у большинства из них близкие проживают в городах и селах, где нет войны.