Мгновенно испарился: на Донбассе таинственно исчез мэр-сепаратист

21.11.2017 12:01

Андрей Аксенов, мэр Доброполья, Донецкой области, который оказался обладателем российского паспорта, уже 3 дня не появляется в своем рабочем кабинете. Одиозный градоначальник, не скрывавший своих сепаратистских взглядов, исчез сразу же, как информация о гражданстве РФ стала известна широкому кругу, передает "Диалог.UA".

Сейчас на рабочих местах в добропольевской мэрии есть его замы и секретарь. Последний не может дать ответа о местонахождении своего шефа. На телефонные звонки подчиненных Аксенов не отвечает, впрочем, игнорирует он и другие звонки. Как выяснилось, когда скандал с гражданством только разгорался, мэр отправился на больничный, потом решил взять отпуск за свой счет и таинственным образом исчез.

По утверждению оппонентов Аксенова, он бежал в РФ. Кроме того, он якобы еще до вооруженного конфликта перевез семью в Крым, построил там отель и часто туда ездит.

Ранее сообщалось, что у мэров Доброполья и Одессы есть российское гражданство. Блогерами Денисом Казанским и Иваном Обремко в "ФБ" была размещена информация из реестра российской Федеральной налоговой службы, где указывается, что Андрей Аксенов и Геннадий Труханов – граждане РФ.