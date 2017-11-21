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Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка
21.11.2017 20:19
Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня - пользователи соцсетей массово сообщают о стягивании боевых подразделений "ДНР" из Донецка в окрестности столицы "ЛНР", передает dialog.ua.
Очевидцы сообщают, что бронетехника и боевики были замечены на пути в Луганск в окрестностях населенного пункта Тарасовка и Перевальск.
Люди пишут, что есть информация о трех Уралах с боевиками "республиканской службы охраны", которая переброшена из Донецка для подготовки возможного штурма.
При этом блогер Necro Mancer установил, что маркировка бронетехники точно подтверждает помощь "коллег" из "ДНР".
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, штурм, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, Захарченко
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