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ОБСЕ обнаружила новые позиции сепаратистов и ракетные установки
В ЛНР заметили около десятка комплексов Оса. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новые позиции сепаратистов ДНР недалеко от Донецка, а также ракетные комплексы Оса сепаратистов ЛНР. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщается в ежедневной сводке ОБСЕ, передает korrespondent.net.
Так, по данным наблюдателей, возле села Заиченко появились три новые траншеи, каждая длиной около 40 метра, шириной четыре метра и глубиной два метра.
Кроме того, за соответствующими линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в подконтрольных правительству районах наблюдатели заметили восемь зенитных ракетных комплексов (9К33 Оса) возле села Смоляниново (61 км северо-западу от Луганска) и еще один такой же комплекс возле пгт Новоайдар (49 км к северо-западу от Луганска).
Накануне ОБСЕ сообщила о 10 установках РСЗО Град, которые появились неподалеку от Хрустального (прежнее название Красный Луч, в 56 км к юго-западу от Луганска).
Напомним, первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг встретился с главой ЛНР Александром Плотницким и обсудил вопрос препятствования деятельности наблюдателей в Луганской области.
Теги: Донбасс, сепаратисты, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, Плотницкий, ракетный комплекс
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