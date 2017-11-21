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Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса
Из России в октябре 2017 года экспортировано в страны Европы около 236 000 т угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС, передает LIGA.net.
Как отмечается, это на 13,5% или около 28 000 тонн больше чем в сентябре этого года (около 208 000 т).
В октябре 73% всей контрабанды, или 172 900 тонн, пришлось на четыре российские фирмы: Компанию Газ-Альянс, Петролеум капитал, ТД Антрацит и Русский антрацит.
С июля ряд крупных компаний (в частности Газ-Альянс) которые занимаются вывозом угля из оккупированных районов Донбасса, не оформляют такие поставки в российских таможенных органах. В связи с этим отследить потоки угля на неконтролируемой украинскими властями границе с Россией сложно.
По всем поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится государственная РЖД-Логитсика, оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля.
Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через оффшорные компании без указания страны назначения.
Цена контрабандного угля в пунктах отгрузки - российских портах или ж/д станции Брест-Центральный - в октябре составляла от $50 до $100 за тонну в зависимости от сорта антрацита. Этот же уголь на неконтролируемой границе России и оккупированных районов Донбасса стоил от $25 до $60 за тонну, по данным ФТС.
Напомним, через фирмы-прокладки Россия продает уголь в Европу, который незаконно добывает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Европа, экспорт, контрабанда, уголь, ДНР, ЛНР
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