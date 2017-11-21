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Рыбная катастрофа в Азовском море

21.11.2017 08:55
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Рыбная катастрофа в Азовском море

В 2011 году 0629 сообщал, что Азовское море перешагнуло грань, за которой рыбная катастрофа неминуема.

По данным Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Минприроды Украины, за последнее десятилетие в Азовском море почти вдвое уменьшился объем вылова пиленгаса, в три раза - судака, в четыре - камбалы-калкана. В 1991 году в Азовском море насчитывалось 17 видов промысловых рыб. Сегодня осталось три - хамса, бычок и пиленгас.

Основной причиной в инспекции считают нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающую охрану водных живых ресурсов. Значительный вред наносит браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов, приобретя признаки организованной преступности.

Экологи утверждают: еще недавно рыбные запасы казались практически неисчерпаемыми, однако сегодня гибель Азовского моря кажется неминуемой из-за непрекращающегося варварского уничтожения рыбы.



Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, рыба, катастрофа, рыболовство
 
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