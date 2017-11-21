- Сколько стоят роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук14:02
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- «Судьи ДНР» платят ежемесячную дань кураторам из России12:58
- Мгновенно испарился: на Донбассе таинственно исчез мэр-сепаратист12:01
- Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР11:39
- ОБСЕ обнаружила новые позиции сепаратистов и ракетные установки10:59
- Ситуация в пунктах пропуска утром 21 ноября10:17
- В районе Заиченко «ДНР» продолжают укреплять свои позиции10:10
Сколько стоят роды в "ДНР" и "ЛНР"
В конце октября в самопровозглашенной "ДНР" появилась социальная реклама, расписывавшая "преимущества" действующего на ее территории комендантского часа, "благодаря" которому в "республике" за 3 года родились 30 тыс. детей. Дело не только в том, что за время боевых действий и действия комендантского часа рождаемость упала вдвое, как и то что для зачатия ребенка комендантский час не нужен вовсе, реклама совершенно не учитывает того, какие испытания в условиях самопровозглашенной "республики" возлагают себе на плечи родители, сообщает 112.ua.
Итак, каждой беременной женщине необходима квалифицированная консультация на время беременности, что можно получить как стандартно бесплатно по месту жительства, так и в "столице" - Донецке, что обойдется в 200-300 российских рублей за 1 консультацию (90-140 грн по курсу НБУ).
Рожать также можно по двум вариантам: бесплатно в обычной палате и платно в отдельной палате. Впрочем, качество ухода и бесплатных родов вполне хорошее, так что необходимости переплачивать в общем-то нет. Правда, в случае возникновения некоторых осложнений (например, необходимости проведения кесарева сечения) могут попросить расходные материалы: как правило, 4-5 тыс. российских рублей (1 780-2 220 грн). Но их оплата остается исключительно на суд пациентов - они могут заплатить, а могут и нет.
Возможно, с хорошим качеством бесплатных приемов родов связывается тот факт, что и в Украине находятся роженицы, согласные рожать на территории самопровозглашенной "ДНР" в рамках объявленной в феврале лидерами самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.
Согласно данным "народных" республик, с начала года по октябрь на территории самопровозглашенной "ЛНР" родили 74 женщины с подконтрольных Украине территорий, и 70 – в "ДНР".
Вслед за рождением ребенка тут же встает вопрос: "чье" свидетельство о рождении нужно оформить?
Учитывая непризнанный юридический статус самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", оформить свидетельство о рождении в "народной" республике хотя и проще, но вызовет проблемы в будущем, ведь признано оно будет только на территории "ДНР", "ЛНР" и Российской Федерации. Но что делать, если счастливые бабушка и дедушка живут на территории, подконтрольной Украине? Как повезти им показать внука, ведь со свидетельством о рождении "ДНР" на украинском КПВВ просто не пустят, а то и задержат по подозрению в краже ребенка.
Можно, конечно, проявить принципиальность и патриотизм, но в целом те, кто может себе позволить, предпочитает оформить в дополнение к "свидетельству о рождении ДНР" еще и аналогичный документ Украины, согласно которому ребенок родился на украинской территории. Делается это через разных "знакомых", под которыми, правда, чаще всего оказываются банальные посредники в оформлении подобных документов.
Но помимо юридического выигрыша, молодые семьи имеют и ощутимые финансовые бонусы.
Так, при рождении ребенка Украина единовременно платит 10 320 гривен (23 220 российских рублей). Еще 860 гривен (1 935 российских рублей) выплачиваются ежемесячно на протяжении следующих 3 лет. Одновременно с этим идут выплаты и от самопровозглашенной "ДНР": 20 тыс. российских рублей (8 888 гривен) и 1 750 рублей (777 грн) соответственно единоразово и каждый месяц.
Однако все же не следует обвинять невольных "мошенников" - семьи с детьми из "ДНР" - в получении финансовой помощи сразу от обеих сторон, ведь впереди у них долгие годы, в течение которых ребенка надо, как говорится, "поставить на ноги", а в специфичных условиях самопровозглашенных "республик" (при низких заработных платах и высоких ценах) это особенно сложно и дорого.
Родители ребенка, рожденного в "ДНР", могут рассчитывать на гуманитарную помощь от "республики" в плане детского питания: для этого счастливый родитель должен обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства, где потребуется предоставить справку о доходах матери и заполнить анкету.
После этого семья может рассчитывать на получение сразу двух гуманитарных поставок: 1 ящик с детским питанием объемом 7,5 кг будет получаться ежемесячно и еще три таких же ящика можно будет получить 1 раз в 3 месяца (правда, последнюю помощь после каждого такого получения раз в 3 месяца надо будет переоформлять). В среднем семья с ребенком получает в месяц около 15 кг детского питания, куда входят овощные, мясные и фруктовые пюре, молочная каша и фруктовые соки.
Правда, иногда выдача гуманитарных наборов задерживается.
Если с детским питанием все обстоит достаточно благополучно, то вот с лекарствами, одеждой и обувью для детей не все так радужно.
Детские лекарства производства Российской Федерации в среднем стоят дороже украинских аналогов, иногда на порядок.
Так, флакон детского сиропа от кашля "Парацетамол" емкостью 120 мл может стоить до 138 российских рублей, в то время как в Киеве он стоит до 20 грн (45 российских рублей). Упаковка капель в нос "Аква Марис" обойдется в 230 российских рублей, в Киеве их можно купить по цене до 60 грн (135 российских рублей). Памперс можно купить примерно за 15 российских рублей (6,70 грн), в Украине их можно купить в пределах 4,5-5 грн (10-11 рублей). Кто не стеснен в средствах, может покупать импортные средства гигиены, например, японские трусики по цене в 1 550 российских рублей (688 грн) за 58 штук.
По-разному бывает с детской одеждой и обувью. Например, летом можно было купить детские сандалии ребенку до года как за 300 рублей (133 грн) ожидаемо плохого качества, так и за 1 500 рублей (667 грн) с супинатором хорошего качества.
Также есть другие способы сэкономить: например, пройтись по комиссионным магазинам детских вещей, которых открылось на территории "ДНР" немало, или заказать вещи по интернету, попросив знакомых привезти их. Сделать последнее несложно, так как в соцсетях довольно много как групп взаимопомощи, так и групп "мамочек" из городов "ДНР", в которых подобные услуги не являются чем-то необычным.
В целом, как признаются родители, если для более-менее нормальной жизни в самопровозглашенной "ДНР" может хватать зарплаты в 7-8 тысяч российских рублей (3 110-3 555 гривен), то с учетом ребенка может не хватить и 12 тыс. рублей (5 330 грн), получаемых "чиновниками ДНР" в местных "администрациях".
Теги: Донецк, Донбасс, стоимость, Российская Федерация, беременность, роды, роддом, лекарства, ДНР, ЛНР
- ДНРовцы решили платить женщинам за роды
- "Донецк разрушен, Россия буквально отняла его", - футболист "Шахтера" неожиданно сделал заявление по войне на Донбассе
- Визит аиста по плану
- ОБСЕ сообщила подробности гибели ребенка в Донецке
- Российский спецназ "Гром" "работает" по мирным кварталам Донецка - партизаны "Тени"
- Депутаты из Франции собрались в гости к Захарченко – СМИ
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"16:49
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание16:11
- Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин15:29
- “Ситуация полностью нами контролируется”, - скандальный экс-главарь “МВД ЛНР” Корнет сделал заявление о ситуации в Луганске. ВИДЕО15:10
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук14:02
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев13:41
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета13:18
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Гражданин Грузии ранил двух человек в ресторане Харькова. ВИДЕО17:48
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"16:49
- Выдворение из Украины лже-бойца АТО Надирадзе16:30
- Главарь "ЛНР" уехал из собственной "резиденции" в неизвестном направлении, в Луганске отключили теле - и радиовещание16:11
- Радиоактивный выброс в России: стало известно о вреде для украинцев15:51
- Боевик «ДНР» с гранатой и оружием пытался ограбить магазин15:29
- Алексей Белый: Реформы власти только ухудшают жизнь простых украинцев15:11
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- Бутерброд для бедных или инструмент выхода страны из демографического кризиса?22:24
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- “Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»