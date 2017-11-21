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Стало известно, зачем Путину устроили "переговоры" с главарями ДНР-ЛНР
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину устроили переговоры с главарями так называемых Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР", "ЛНР") для того, чтобы создать ему образ миротворца, который пытается урегулировать конфликт на Донбассе. Об этом "Апострофу" рассказал политический аналитик Андрей Бузаров.
"Я убежден, что раньше уже были переговоры между Путиным и Захарченко (главарь "ДНР" Александр Захарченко, - ред.) с Плотницким (главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, - ред.) неофициально. В принципе, нет особой необходимости для Путина в общении напрямую с Захарченко и Плотницким, так как есть Сурков (помощник президента РФ Владислав Сурков, - ред.) - человек, который регулярно на связи с так называемыми "ЛНР"/"ДНР", - отметил он.
По словам аналитика, "переговоры" Путина с главарями "ДНР", "ЛНР", в первую очередь, направлены на тех сторонников президента РФ, которые находятся в России, чтобы создать и показать имидж Путина-миротворца.
"Чтобы показать, что он пытается урегулировать конфликт на Донбассе, что он общается с разными сторонами переговорного процесса: с Петром Порошенко, европейцами, американцами, представителями этих "республик", - уточнил Бузаров.
Вместе с тем, он отметил, что вряд ли такая попытка является удачной с точки зрения эффективности переговорного процесса, так как большинство в Украине и мире понимают, что эти образования полностью регулируются РФ.
"Следовательно, нынешняя попытка каким-то образом создать Путину образ миротворца, прежде всего, будет восприниматься, анализироваться и рассматриваться как таковая в России, но никак не за рубежом. Поэтому не стоит придавать значения появлению Путина в качестве прямого собеседника главарей боевиков, так как сейчас не может быть речи о том, чтобы эти "республики" стали полноценными участниками переговорного процесса на международном уровне", - подытожил Бузаров.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, переговоры, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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