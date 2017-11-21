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В декабре изменится график движения поездов до станции "Мариуполь" (Расписание)
С 10 декабря изменяется график движения поездов. Новое расписание уже опубликовано на сайте “Укрзализници” и начата продажа билетов с данного периода, передает 0629.
Как стало известно, поезд № 70 Мариуполь - Львов, отправляясь в прежнее время 12:50, будет прибывать в конечный пункт назначения на 22 минуты раньше – в 17.01. А вот отходит из Львова на 2 минуты позже в 01:20.
Если раньше поезд №84 Киев - Мариуполь отправлялся из столицы в 16:37, то с 10 декабря в 16: 26 - на 11 минут раньше.
Стоит отметить, что поезда не только изменят расписание, но и станут дешевле. Так, состав № 96 Мариуполь - Харьков - Бахмут будет чередоваться с одесским, курсировать из
Мариуполя по четным и являться "скорым" ночным, а билеты на него станут в два раза дешевле. К примеру, стоимость купе достигнет 300 грн.
Напомним, поезд №96 «Мариуполь-Бахмут» был очень дорогим. По словам пассажиров, стоимость билета в Харьков в плацкартном вагоне достигала 300 грн., а купе – 650 грн. И он являлся дополнительным. Сейчас же он станет основным.
Теги: Донбасс, стоимость, Мариуполь, билеты, Укрзализниця, расписание, график, поезда
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