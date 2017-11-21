Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В районе Заиченко «ДНР» продолжают укреплять свои позиции

21.11.2017 10:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В районе Заиченко «ДНР» продолжают укреплять свои позиции

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 3 новые траншеи у неподконтрольного украинским властям населенного пункта Заиченко (Волновахский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 20 ноября, передает dnews.dn.ua.

«18 ноября в неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 3 новые траншеи (каждая длинной около 40 м, шириной 3–4 м и глубиной 2 м) возле Заиченко», – сказано в отчете.

Напомним, в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 16 ноября, также сообщалось о новых траншеях в районе данного населенного пункта.



Теги: Донбасс, укрепление, ОБСЕ, ДНР, боевики, укрепления
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх