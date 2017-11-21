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Штаб АТО о ситуации на линии соприкосновения
Ситуация в районе проведения АТО остается нестабильной, несмотря на уменьшение количества обстрелов боевики продолжали грубо нарушать режим прекращения огня. С полуночи боевики нарушили перемирие в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает segodnya.ua.
"Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной и нестабильной. Несмотря на уменьшение количества обстрелов, российско-террористические войска продолжали грубо нарушать режим прекращения огня и вели обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения", – говорится в сообщении.
В Штабе отметил осложнение обстановки на Луганском направлении.
"В полдень противник выпустил 3 снаряда калибра 152 мм по оборонным укреплениям у Луганского, что на Светлодарской дуге. Из 82-мм минометов противник вел огонь по защитникам Новолуганского и Лозового", – говорится в сообщении.
Кроме того, на этом направлении боевики применяли и пехотное вооружение. В частности, защитников Крымского российские наемники обстреливали из стрелкового оружия, а опорные пункты вблизи Новолуганского – из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении в течение дня зафиксирован один обстрел – из 120-мм миномета и гранатометов оккупанты вели огонь на подступах к Павлополю в Приазовье.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
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