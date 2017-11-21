- О сильных взрывах в Донецке сообщают пользователи соцсетей08:57
- Рыбная катастрофа в Азовском море08:55
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: погиб один воин ВСУ08:41
- Менты и прокурорские отжимают землю под Мариуполем. ВИДЕО08:18
- Недалеко от Бахмута мать выменяла ребенка на водку18:00
- "Ждем отмашку". В СБУ заявляют, что списки на обмен пленным уже согласованы16:32
- ШОК! В Мариуполе в развлекательном центре металлическая конструкция придавила ребенка16:18
- Загадочная трагедия в зоне АТО: найдены тела троих бойцов13:15
- Минский процесс по Донбассу зашел в тупик - генсек ОБСЕ12:35
- Позиции в районе Мариуполя боевики обстреляли из минометов11:20
За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: погиб один воин ВСУ
Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии разграничения продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного минского договоренностями, передает 62.ua.
Как сообщает пресс-центр Штаба АТО прошедшие сутки отличилась осложнением обстановки на Приазовье, что на Донецком направлении. Еще в светлоt время суток враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыкы. С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки. В общем, по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов русские наемники выпустили почти 100 мин различных типов. Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляны подступы к Авдеевки и Новотроицкому.
На Луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.
В общем, за прошедшие сутки, оккупанты 17 раз нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника.
В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий сил АТО погиб.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
- Герой навсегда ушел в Вечность: в Штабе АТО заявили о потерях в рядах ВСУ 31 октября. ВИДЕО
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери
- День в АТО: боевики ударили по ВСУ из запрещенных минометов
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”
- Двое погибших, четверо раненых - в штабе АТО сообщили тревожные новости из Донбасса
- Замглавы СММ ОБСЕ Хуг встретился в Луганске с главарем “ЛНР” Плотницким: стало известно, за что отчитали сепаратиста09:04
- О сильных взрывах в Донецке сообщают пользователи соцсетей08:57
- Рыбная катастрофа в Азовском море08:55
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: погиб один воин ВСУ08:41
- Менты и прокурорские отжимают землю под Мариуполем. ВИДЕО08:18
- Террористы "ЛНР" заявили о взрыве в Луганске: известны последние подробности инцидента в оккупированном городе07:29
- Недалеко от Бахмута мать выменяла ребенка на водку18:00
- "Ждем отмашку". В СБУ заявляют, что списки на обмен пленным уже согласованы16:32
- ШОК! В Мариуполе в развлекательном центре металлическая конструкция придавила ребенка16:18
- Загадочная трагедия в зоне АТО: найдены тела троих бойцов13:15
- Замглавы СММ ОБСЕ Хуг встретился в Луганске с главарем “ЛНР” Плотницким: стало известно, за что отчитали сепаратиста09:04
- О сильных взрывах в Донецке сообщают пользователи соцсетей08:57
- Рыбная катастрофа в Азовском море08:55
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: погиб один воин ВСУ08:41
- Менты и прокурорские отжимают землю под Мариуполем. ВИДЕО08:18
- Стало известно о планах России: в опасности все регионы Украины08:11
- В Украине официально зарегистрированно почти 1 миллион 500 тысяч переселенцев07:48
- Террористы "ЛНР" заявили о взрыве в Луганске: известны последние подробности инцидента в оккупированном городе07:29
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Политический кризис в Германии: Меркель сделала важное заявление21:51
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- Бутерброд для бедных или инструмент выхода страны из демографического кризиса?22:24
- Уйдет ли Путин из Донбасса в 2018-м16:24
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть
- “Его не искали три дня! Все знали, что с ним?” - Голобуцкий уверен в неслучайности смерти российского дипломата, отвечавшего за сорвавшуюся встречу Трампа и Путина
- В Донецке открылись магазины «Золотой ключик»
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Путин «накачал» Захарченко и Плотницким новыми указаниями. Хозяин Кремля вновь переключился на Украину