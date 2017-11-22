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Архив - Донецкая область

КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения

22.11.2017 19:25
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Учитывая ситуацию, отказаться от КПВВ на линии разграничения пока не представляется возможным. Но ведь можно сделать так, чтобы они перестали быть местом тотального унижения граждан?
Учитывая ситуацию, отказаться от КПВВ на линии разграничения пока не представляется возможным. Но ведь можно сделать так, чтобы они перестали быть местом тотального унижения граждан?

С наступлением холодов тема пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в разделённом войной Донбассе становится всё более актуальной. К сожалению, заверения властей (и киевское, и областное руководство ими «кормят» периодически) о том, что на КПВВ вот-вот «наведут порядок», остаются пустыми словами. Общественники до хрипоты кричат о попрании прав человека на этих неофициальных таможнях, ставших местом раздора. Но воз и ныне там…

 

Передвижение осложняется

В октябре линию разграничения, разделившую жителей Донбасса, пересекли в обоих направлениях 1 млн 103 тыс. человек. Такие данные приводит Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины, уточняя, что 856,8 тыс. граждан прошли через КПВВ в Донецкой области, 246,3 тыс. - через единственный пункт пропуска, действующий на Луганщине.

По сравнению с сентябрём, зафиксировано увеличение общего количества пересечений в Донецкой области на 3,45% и уменьшение в Луганской - на 5,2%.

Наибольшая нагрузка в прошлом месяце зафиксирована на КПВВ «Марьинка», через который в обе стороны прошли 271,2 тыс. человек. Далее следуют «Майорск» (250 тыс.), действующий исключительно как пешеходный КПВВ «Станица Луганская» (246,3 тыс.) «Новотроицкое» (215,6 тыс.) и «Гнутово» (120 тыс.).

Количество пропускаемых через линию разграничения авто колеблется от 4 до 5 тысяч ежесуточно.

К исходу ноября ситуация станет хуже. Во-первых, с 29 октября КПВВ перешли на зимний график работы (с 08:00 до 17:00, тогда как ранее работали с 07:00 до 18:30), что значительно усилило и без того серьёзную нагрузку. Во-вторых, со стороны террористической группировки «ДНР» начали больше «шмонать» на фейковой «таможне», усложняя и без того тяжёлое передвижение между разорванными «по живому» частями региона.

Между тем в сводках СММ ОБСЕ то и дело мелькают сообщения о новых случаях минирования в районе пунктов пропуска. Да и подрывы там продолжаются… И всякого рода провокации - тоже.

 

Провокации из оккупации

Представители Госпогранслужбы Украины заявили, то на КПВВ и вблизи дорожных коридоров у линии разграничения на Донетчине участились провокации со стороны боевиков «ДНР».

Оккупанты с неподконтрольной территории прекращают на некоторое время пропуск граждан, а потом, ближе к закрытию украинских КПВВ, начинают массово запускать людей в «серую зону» - коридор между подконтрольной и оккупированной частями Донетчины.

А пропустив, начинают постреливать… Таким образом, украинская сторона оказывается перед выбором: или в ускоренном порядке пропускать скопившихся в «серой зоне» граждан, продлевая работу КПВВ. Или действовать, согласно регламенту, оставляя людей ночевать в чистом поле и превращая их в мишени для боевиков.

Провокацией является и заявление представителей ОРДО (отдельные районы Донецкой области – временно оккупированная территория) о готовности создать новый пункт пропуска, а также провести разминирование дороги «Новоазовск - Мариуполь» при условии выхода ВСУ из Широкино. Дескать, это «значительно разгрузит пересечение границы на южном направлении». «Смотрите, какие мы «белые и пушистые», - кричат ДНРовские пропагандисты. - А злые «укры» на наши мирные предложение не идут!»

Между тем пример несчастного села Пикузы (бывшее Коминтерново), расположенного в «серой зоне» юга Донетчины и захваченного боевиками, так как там не стояли силы АТО, показывает последствия подобных «мирных планов». Пикузы стали живым щитом для оккупантов. С начала 2016 года СММ ОБСЕ подтвердила там 23 жертвы среди гражданского населения: 5 погибших и 18 раненых. Добавьте к этому множество разрушений, лишение газоснабжения, проблемы с водой.

Разговоры о новом пункте пропуска - лишь повод отхватить ещё часть территории. И сделать заложниками «русского мира» очередной ранее не знавший бед населённый пункт.

 

Битва за «Золотое»

На Луганщине - своя головная боль. Единственный КПВВ «Станица Луганская» не справляется с огромными нагрузками. А давным-давно запланированное открытие КПВВ «Золотое» постоянно срывается террористической группировкой «ЛНР».

Представителями Трёхсторонней контактной группы в Минске около года назад было принято решение о начале функционирования дорожного коридора «Стаханов-Золотое-Горное-Лисичанск». 31 марта 2017-го украинская сторона после надлежащего обустройства КПВВ «Золотое» проинформировала международные организации о начале его работы. Однако представители незаконных вооружённых формирований не пропустили транспорт и пешеходов через свой блокпост. Движение, толком не начавшись, застопорилось.

Сорвали оккупанты открытие КПВВ «Золотое» и 20 октября, хоть ранее стороны даже провели необходимые работы по разминированию территории. Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий связал вопрос открытия пункта пропуска в Золотом с намерением ВСУ создать «котёл» и добраться до оккупированного Алчевска. Подобный бред даже комментировать не cтоит…

При этом сами оккупанты настаивают, чтобы сперва открыли пункт пропуска в районе г. Счастье. Потом начинают выдвигать условия, чтобы им помогли обустроить КПВВ «Золотое» со стороны ОРЛО. Потом придумывают ещё что-то. А результат один - на Луганщине продолжает функционировать лишь КПВВ «Станица Луганская». С огромным скрипом…

«Пересечение КПВВ «Станица Луганская» - нелёгкое испытание, особенно для пожилых людей: несколько часов ожидания в очередях, общий пеший переход длиной более километра и преодоление разрушенного моста, по которому люди вынуждены передвигаться с помощью деревянных лестниц», - описывает состояние дел Благотворительный фонд «Право на защиту».

Огромные нагрузки на данный пункт пропуска приводят к тому, что граждане не успевают пересечь линию разграничения. Так, 15 ноября на контролируемой правительством Украины территории осталось ночевать около 200 человек. Их разместили на ночь в зале районного дома культуры. Работники ГСЧС оперативно организовали бесплатное питание. Также было обеспечено дежурство бригады скорой медицинской помощи. И это - не первый такой случай.

«Количество людей, пересекающих линию соприкосновения, значительно возросло из-за увеличения обращений в управления Пенсионного фонда по вопросам перерасчёта пенсий», - отмечают в БФ «Право на защиту», призывая все учреждения и органы «проанализировать причины возникновения таких ситуаций и принять меры для недопущения их в будущем».

Ещё одна беда - отвратительное состояние инфраструктуры КПВВ. С элементарными туалетами - проблема. С навесами от дождя и снега - проблема. Даже с освещением - проблема.

 

В ожидании бессрочного пропуска

В сводках Госпогранслужбы можно встретить сообщения о задержании на КПВВ граждан, у которых было при себе, к примеру, 30 тыс. гривен. Или товар (продукты, вещи) на «бешенные» 20 тыс. гривен. На фоне многомиллионной контрабанды, которая при молчаливом согласии сторон везётся «серыми зонами», подобные сообщения выглядят издевательски…

Тем временем соцсети полны рассказами о «продажниках» - торговцах очередями возле КПВВ и коррумпированных силовиках (по обе стороны линии разграничения).

Отдельная тема - пропуска. Сайт для их оформления (https://urp.ssu.gov.ua/) периодически не доступен из-за технических работ. Сами пропуска нужно то и дело продлять, причём получается это далеко не всегда. В системе что-то постоянно глючит, из-за чего даже в правильно оформленный пропуск вдруг вкрадывается ошибка, а оформить новый не представляется возможным.

Ещё в апреле во Временный порядок, определяющий правила пересечения КПВВ в зоне АТО, были внесены изменения, согласно которым пропуска для пересечения линии соприкосновения должны были стать бессрочными. Но, как отмечает Донбасс SOS, таковыми они так и не стали.

 

В пунктах пропуска устроят перепись имущества

На прошлой неделе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш во время рабочей поездки в Донецкую область провёл межведомственное совещание по надлежащему обустройству КПВВ.

Речь, в частности, шла об установлении навесов и палаток для защиты от дождя и снега, обустройстве медпунктов и мест углублённого осмотра автомобилей. Представленные на КПВВ службы обращали внимание на необходимость обеспечения пунктов пропуска дизельным топливом для обогрева палаток в зимний период.

«Каждый КПВВ имеет свои особенности. Мы можем утвердить общую структуру, что должно быть там обязательным, например - медицинский пункт, наличие питьевой воды, санитарный узел… Но сделать всё по единому шаблону не получится, - подчеркнул министр. - Поэтому нужно составить полный перечень имущества, которое уже имеется на каждом КПВВ. Тогда будет чётко понятно, где оно используется эффективно, а где нам нужно что-то изменить. Также мы должны понимать, кому принадлежит это имущество, и у каких организаций оно находится на балансе, чтобы решить, как и кому его передавать».

И всё как бы правильно и по делу… Вот только, что мешало сделать это раньше?

 

Важные координаты

О коррупции или неправомерных действиях тех или иных сотрудников на блокпостах сообщайте по следующим телефонам:

Фискальная служба (при всех нарушениях, связанных с грузоперевозками): отдельная горячая линия сервиса «Пульс» - (044) 284-00-07.

Горячая линия пограничной службы (при нарушениях и злоупотреблениях на блокпостах) - (044) 527-63-63 (круглосуточно).

Телефон «горячей» линии СБУ - 0800 50 14 82.

Национальная Полиция - 102.

Горячий телефон ОО Донбасс SOS - 0 800 309 110.

 

Стас ДОЛГОВ.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, КПВВ
 
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