Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог

22.11.2017 14:15

Как передает replyua.net, отдельные российские политики снова заговорили о возможном объединении «ДНР» и «ЛНР», не зря на российских политических ток-шоу начала активно раскручиваться тема «Новороссии».

По мнению украинского политолога Олеси Яхно-Белковской, в этой связи нельзя исключать, что Кремль предпримет такую попытку, понимая, что Луганская область, как более бедный и менее амбициозный регион, по сравнению с Донецкой областью, после полного обнищания и деградации, может первым в итоге вернуться под контроль Украины.



Политолог отмечает, что объединение двух псевдосепаратистских объединений – это уже пропаганда сепаратизации с рисками для самой Российской Федерации. В целом, тактика России понятна – назначить контролируемые фигуры, через которые сохранять влияние на регион, и попытаться его впихнуть Украине без реальной демилитаризации.



По словам Олеси Яхно-Белковской, позиция Украины также понятна – никакой «кадыровщины», возможно, постепенный возврат территорий, урегулирование ситуации, демилитаризация региона в целом. Так что, даже если российская власть решила обновить «кадровый состав», это не сильно изменит ситуацию, с точки зрения подхода.