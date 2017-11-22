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ОБСЕ зафиксировала колонну военной техники, со стороны Донецка входящую в Луганск (ФОТО)
22.11.2017 09:30
Патруль СММ ОБСЕ зафиксировал колонну военных машин, в составе минимум 6 грузовиков, 2 бронетранспортеров, 1 зенитной установки (ЗУ-23), а также более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными лицами на автодороге вблизи Дебальцево Донецкой области.
Об этом говорится в сводке Миссии.
Во вторник в оккупированном Луганске произошла попытка "государственного" переворота: фейковый "министр МВД" Игорь Корнет вывел на улицы вооруженных людей и технику, отказавшись признавать "указ" главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого о своей отставке. По информации СМИ, на помощь мятежнику прибыли войска из соседней "ДНР".
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, техника, ОБСЕ, ЛНР
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