- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»18:00
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- В Донецкой области открылся биогазовый завод11:56
- ОБСЕ зафиксировала колонну военной техники, со стороны Донецка входящую в Луганск (ФОТО)09:30
Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»
Самопровозглашенного лидера так называемой «ДНР» Александра Захарченко попросили лично взять под контроль группировку «ЛНР» и возродить «Новороссию».
Как передает replyua.net, просьбу соответствующего содержания в своем видеообращении на видеохостинге Youtube озвучил Дмитрий Пиндюрин, который командует батальоном террористов «ЛНР» «Брянка». «Александр Владимирович, прошу Вас, возьмите под свое руководство «ЛНР», так как это поможет реализовать идею 2014 года о создании «Новороссии». Надеюсь, что все жители Донбасса поддержат мое обращение к главе «ДНР», — сказал Пиндюрин.
Накануне, 21 ноября, в оккупированный Луганск прибыла армия лидера донецких террористов Александра Захарченко. Информация об этом была опубликована на странице Necro Mancer в микроблоге Twitter. В качестве подтверждения этого факта блогер выложил фото соответствующего содержания.
На это событие пользователи социальных сетей прореагировали соответствующими комментариями весьма негативного содержания. «Один братский народ готовится аннексировать другой», «Так получается, что на «ЛНР» напала «ДНР»?», - отмечается в комментариях.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Новороссия, Захарченко
- Путин ищет выход из ситуации и продолжает натравливать боевиков
- Одиозный Царев озаботился проблемами Украины и непризнанных "республик"
- Каждый день новые лозунги - ведь нужно как-то выживать
- Сеть взорвал новый видеоролик о прощании с Новороссией (ВИДЕО)
- Поколение Призраков и Гиви - СМИ пофантазировали по поводу имен детей для фанатов Новороссии
- Путин готовит сценарий "Новороссии" для Молдовы? Марионеточный президент Приднестровья угрожает Кишиневу сбором "ополченцев". ВИДЕО
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»19:05
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»18:00
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Доллар по 30: что будет на самом деле20:25
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- Госпіталізація Холодницького: що сталося насправді19:58
- Врач рассказал, как будет работать в селе телемедицина19:40
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»19:05
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого