В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»

22.11.2017 15:32

Изменения в расписании поездов, следующих в Мариуполь, вступят в силу с 10 декабря. Однако продажа билетов на декабрь осуществляется уже сейчас.

Изменения касаются поезда № 70 Мариуполь - Львов, который отправится по старому графику, а прибудет на 22 минуты раньше в конечную точку (Львов) - в 17:01. В обратном направлении (из Львова) поезд отправится на две минуты позже, в 01:20.

График следования поезда №84 Киев - Мариуполь также изменился. Из Киева состав будет отправляться на 11 минут раньше, по старому графику он выезжал из столицы в 16:37, после 10 декабря - в 16:26.

Стоимость билетов изменится на поезд№ 96 Мариуполь - Харьков - Бахмут. Цена поездки в вагоне купе уменьшится вдвое, и составит 300 грн. Раньше цена билета по словам пассажиров составляла 650 грн в купе, и 300 грн в плацкарте.

Данный состав будет скорым «ночным» поездом. Согласно графику, он будет следовать по четным числам, чередуясь с одесским составом. С декабря поезд станет основным.

Источник: http://zi.dn.ua