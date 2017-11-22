Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»

22.11.2017 15:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Изменения в расписании поездов, следующих в Мариуполь, вступят в силу с 10 декабря. Однако продажа билетов на декабрь осуществляется уже сейчас.

Изменения касаются поезда № 70 Мариуполь - Львов, который отправится по старому графику, а прибудет на 22 минуты раньше в конечную точку (Львов) - в 17:01. В обратном направлении (из Львова) поезд отправится на две минуты позже, в 01:20.

График следования поезда №84 Киев - Мариуполь также изменился. Из Киева состав будет отправляться на 11 минут раньше, по старому графику он выезжал из столицы в 16:37, после 10 декабря - в 16:26.

Стоимость билетов изменится на поезд№ 96 Мариуполь - Харьков - Бахмут. Цена поездки в вагоне купе уменьшится вдвое, и составит 300 грн. Раньше цена билета по словам пассажиров составляла 650 грн в купе, и 300 грн в плацкарте. 

Данный состав будет скорым «ночным» поездом. Согласно графику, он будет следовать по четным числам, чередуясь с одесским составом. С декабря поезд станет основным.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, поезд, Укрзализниця
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх