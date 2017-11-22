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В Донецкой области открылся биогазовый завод
В Волновахе, в 25 километрах от линии фронта, частное украинское предприятие "Экопрод" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития открыли биогазовый завод.
Строительство комплекса велось с 2013 и прерывалось из-за боевых действий. Завод рассчитан на выработку электроэнергии из силоса кукурузы, перегноя большого рогатого скота, а также отходов продуктов растениеводства. Построить такой завод - недешевое удовольствие, стоимость проекта оценивается почти в пять с половиной миллионов евро. ЕБРР выделил для предприятия кредитную линию на 4,2 миллиона евро.
Несмотря на запуск, предприятие до сих пор не получило "зеленый тариф" на выработку электроэнергии. Комиссия не может собраться в полном составе, чтобы утвердить решение.
На наши вопросы отвечает руководитель проекта Антон Бышка.
-С какими сложностями вы столкнулись во время строительства?
-Прежде всего - это военно-политическая ситуация, из-за которой к нам на объект не могли приехать немецкие партнёры - технолог и подрядчики. Мы находимся в 25 км от линии соприкосновения, в 2014 году строительство вообще остановилось. Вторая большая сложность - несоответствие требований к проектной документации. Мы были вынуждены переделывать немецкий проект под украинские требования.
-Столько людей можно обеспечить электричеством с вашего завода?
-Электроэнергию мы будем продавать на энергорынок Украины по "Зеленому тарифу". Тепло для нас - побочный продукт. На данный момент прорабатываются планы по его использованию. Что касается относительных показателей, то завод мог бы обеспечивать электроэнергией поселок Донское с 5000 жителей. Потребление поселка практически такое, как и генерация нашего биогазового завода - полтора мегавата в час.
-Есть ли ещё подобные проекты в Украине?
-Насколько мне известно, их около 10, но они разной мощности и сложности. Есть заводы от 300 кВт до 15 Мвт. Минимум 3 проекта получили кредит от ЕБРР для реализации.
-За сколько лет планируете вернуть инвестиции в завод?
-Сроки окупаемости зависят от многих факторов, например: курс евро, так как Зеленый тариф к нему привязан, сроки строительства, получение всех документов на производство, выход на проектные мощности и т.д., но в целом такие проекты окупаются за 7-9 лет.Кстати, на заводе занято 20 человек, сюда входят инженеры, операторы, а также персонал лаборатории.
Теги: Волноваха, строительство, завод, проект, электроэнергия, Донетчина
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