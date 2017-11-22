Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»

22.11.2017 18:00

Жителям оккупированной территории Луганской области рассылают сообщения о «слиянии» так называемых «Донецкой/Луганской народных республик».

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «Прямой», передает citynews

«Кстати, сегодня и в последние дни активно рассылаются СМС-сообщения в Луганской области, где людей призывают радостно приветствовать террориста Захарченко, банду «Сомали» и приветствовать объединение этих двух преступных организаций во главе с Захарченко», — сообщил Шкиряк.

Так, по словам Шкиряка, главарь "ДНР" Александр Захарченко «давно вынашивал планы объединить две террористические организации в одну и стать во главе».

Источник: http://lugradar.net