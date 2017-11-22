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Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»
22.11.2017 18:00
Жителям оккупированной территории Луганской области рассылают сообщения о «слиянии» так называемых «Донецкой/Луганской народных республик».
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала «Прямой», передает citynews
«Кстати, сегодня и в последние дни активно рассылаются СМС-сообщения в Луганской области, где людей призывают радостно приветствовать террориста Захарченко, банду «Сомали» и приветствовать объединение этих двух преступных организаций во главе с Захарченко», — сообщил Шкиряк.
Так, по словам Шкиряка, главарь "ДНР" Александр Захарченко «давно вынашивал планы объединить две террористические организации в одну и стать во главе».
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, переворот, ДНР, ЛНР
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