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Архив - Донецкая область

Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда

22.11.2017 20:11
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Обитель на берегу.
Обитель на берегу.

побывал наш корреспондент. Среди прочих достопримечательностей он обнаружил уютные беседки, деревянные домики для гостей, крошечную церквушку, долгоиграющую ёлку, диких поросят и пса, который ворует левые шлёпанцы.

 

Отжатая дубрава

Жители прифронтового посёлка Еленовка нашли достойное применение упразднённой по случаю войны рекламе. В частности, они укрывают побитые осколками крыши полотнищами щитов, которые во множестве «украшали» обочины трассы Донецк-Мариуполь. На одном из них при желании можно прочесть приглашение посетить Форест-парк.

Правда, насладиться отдыхом сегодня вряд ли удастся. Великоанадольский лес, где расположен Форест-парк, находится в зоне досягаемости установок залпового огня, а сам приют для состоятельных граждан, по имеющимся сведениям, разграблен.

Впрочем, лесоводы степной жемчужины по поводу последнего особо не огорчаются. Дело в том, что Форест-парк был для них чем-то вроде бельма на глазу.

Внешне это бельмо выглядит роскошно. С размахом спланированный архитектурный ансамбль, вековые дубы у крылечек, богато обставленные номера и вышколенная прислуга сулили гостям райское наслаждение.

Простолюдинам, включая самих лесоводов, входить в обитель запрещалось. Поэтому наследники основателя степной жемчужины Виктора Фон Граффа имели право лишь визуально фиксировать творимое в дубраве самоуправство.

А его негативные последствие вскоре сказались. Для придания уголку самобытной природы, ухоженности слуги Форест-парка удалили весь подлесок, после чего дубы выбросили боковые побеги, что является предпосылкой к их усыханию.

Разумеется, каждый из нас имеет право на отдых. Лишённый возможности насладиться прелестями заповедных уголков подобен человеку, которого жена ради сохранения пуховой перины заставляет спать на прикроватном коврике.

Однако и чисто потребительское отношение к природе оборачивается гибельными для неё процессами. Причём, ходить за примерами далеко нет надобности. Достаточно заглянуть за высокий забор любого расположившегося в заповедном уголке частного владения, вроде упомянутого Форест-парка.

Начало зоопарку положено. 


Нюхать цветы не возбраняется

Впрочем, если оставить за скобками войну, не так уж всё худо в Отечестве нашем. Есть в неброском шахтёрском регионе люди, которые без ограничений пользуются пуховой периной и заповедь «Береги Землю-матушку» блюдут.

Я по ряду причин пока не могу назвать имя предпринимателя из посёлка городского типа Тельманово, чей теремок отражается в воде придорожного пруда. И, тем не менее, гражданин сей заслуживает самого доброго слова. Это благодаря ему берега водоёма украсили ели, берёзки, декоративные кустарники и цветы.

К слову, всю эту красоту от взоров проезжих не застят трёхметровые заборы, да и знаков «Частные владения» по периметру симпатичнейшего уголка я не заметил.

Имеется у предпринимателя родственная душа. Это дончанка Елена. Из всех табличек она признаёт только одну - «Нюхать цветы разрешено», а вместо грозных объявлений - «Не сорить» - разместила в своих владениях мусорные бачки.

Сама же хозяйка не считает зазорным взять в руки веник. А это, согласитесь, действует почище штрафов. Особенно на курильщиков, которые становятся законопослушными лишь в двух случаях. Когда в обозримом пространстве умопомрачительная чистота, или если возникает угроза схлопотать веником по одному месту за брошенный мимо урны окурок.

Впрочем, моя новая знакомая собственных заслуг не преувеличивает:

- Я только поддерживаю порядок, - ответила она, обводя мусорным совком по периметру свои владения, украшенные затейливой резьбы беседками, помостами для рыбалки, елями, берёзками, церквушкой в рост человека, которая казалась снежным мазком на багряном полотне осени. - А вся эта красота досталась от бывшего хозяина. По сути дела человек сотворил сказку на берегу степного пруда.

 

Тяга к перемене мест извечна

Елена, конечно, поскромничала. Война не миновала село Доля и рукотворную сказку в его окрестностях. Пережившие обстрелы берёзки и сегодня откликаются на орудийную канонаду заметной дрожью.

За компанию с флорой трепещет и фауна. Особенно полупудовые карпы, которые пострелушки принимают за приближающуюся грозу и уходят на глубину.

Но может, и клевать-то сегодня некому. Особенно после нашествия лихих людишек, девизом для которых стало: «Кому война, кому мать родна». И: «Одна граната - мешок рыбы».

Воспользовался смутным временем и чертополох. Ещё малость, и ажурные беседки на берегу настигла бы участь хат Петровского и других прифронтовых сёл Донбасса.

Так что молодой хозяйке вместе с помощниками пришлось поорудовать не только веником и совком для мусора. По мере надобности каждый побывал в роли плотника, косца, сантехника, реставратора.

Разумеется, трудись не только ради собственного удовольствия. Елена - дама практичная. Поняла, что погребённая под чертополохом сказка при нормальном раскладе позволит заработать на хлеб с маслом.

Конечно, риск при этом был. И немалый. Сказка тоже находится в зоне досягаемости гаубичных батарей. Один залп и труды накроются медным тазом. Хорошо, если сам цел останешься.

Но моя новая знакомая ещё и психолог:

- Сегодня, - говорит она, - мои земляки фактически отрезаны от мест отдыха. Седово, Безыменное, заповедник «Хомутовская степь», байрачные леса Донецкого кряжа - вот, пожалуй, и весь список. А мы под боком у шахтёрской столицы. Причём, в месте, которое роза ветров оберегает  от загрязнителей воздуха.

- И, тем не менее, она не гарантирует ваших постояльцев от залётных фугасов...

- А где она, эта гарантия, имеется? Если хотите знать, многие просто перестали обращать на такие вещи внимание. Привыкли, смирились с положением. А вот тяга к перемене места, желание провести часок на природе остались. И мы в этом готовы помочь.

Церквушка.


Долгоиграющая ёлка за околицей

За возможность отдохнуть в сказке, которая до войны носила прозаическое название «Рыбацкий хуторок», надо платить. Однако положением монополиста здесь не злоупотребляют. Берут столько, чтобы и самим с голодухи не пропасть, и гостя по миру не пустить.

Конечно, деревянный домик на берегу степного пруда - не люкс пятизвёздочной гостиницы. Печку топить и шашлык жарить придётся самому. Но в этом, полагаю, и есть вся прелесть отдыха на природе.

- Что конкретно вы сегодня готовы предложить клиентам? - задаю вопрос Елене.

- Как я уже говорила, воздух исключительной чистоты, уютный домик, детскую игровую площадку в обрамлении рябин, рыбалку. Последнее удовольствие бесплатно. При условии, что маточное поголовье будет возвращено в родную стихию.

- Гостей много?

- Когда свадьба или другие мероприятия, движение как на людном перекрестке. В ненастный будний день, вроде сегодня, - поменьше. Есть пять заявок на выходные, многие звонят, интересуются, как забронировать домик к Новому году.

- Ёлка будет?

- Обязательно. Для гостей и жителей Доли нарядим вот эту серебристую ель. Так что удовольствие от встреченного на свежем воздухе главного праздника года я вам гарантирую.

«Эту ель мы украсим к Рождеству», - говорит Елена. 


Не дадут скучать и восемь диких поросят в вольере, которые должны положить начало зоопарка на берегу пруда, а также прибившийся пёс. Правда, Елена каждого гостя предупреждает, чтобы обувку не оставляли без присмотра. Иначе утащит. А вот почему приблуда похищает шлёпанцы и башмаки исключительно на левую ногу - известно только ему.

Расписываю же прелести пруда за сельской околицей вовсе не для того, чтобы гости повалили туда впереди радостного визга. Элемент рекламы если и присутствует, то вот с каким прицелом. В нашем промышленном регионе сельских прудов сотни. Но лишь ничтожно малая их часть пригодна для отдыха.

Поэтому я готов снять шляпу перед теми, кто не посчитался с трудами тяжкими и взял рукотворные озерца в драгоценные оправы зелёных насаждений. Они не пришли на всё готовенькое, как в случае с Форест-парком, а своими руками построили сказку там, где прежде валялись коровьи лепёшки, да буйствовал чертополох.

И гроздь рябины алой.

 

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.



Теги: Донбасс, Донецкая область, природа, осень
 
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