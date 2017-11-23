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Бардак в «ДНР» и «ЛНР» не только «заслуга» местных бандитов - это полная несостоятельность Кремля
Российский политолог и блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) прокомментировал ситуацию на оккупированном Донбассе. Об этом Эль-Мюрид написал на своей странице в ЖЖ, передает 62.ua.
«Бардак в ДНР и особенно в ЛНР - это, безусловно, не только "заслуга" местных бандитов, посаженных в руководящие кресла. Бандиты-то как раз ведут себя как им и положено. Ключевой причиной катастрофического положения дел в "народных республиках" является полная несостоятельность управляющих ею кремлевских структур. Нет никакой борьбы между условным Плотницким и условным Корнетом, есть борьба между курирующими их кремлевскими группировками. Это даже не пресловутые "башни Кремля", а уровень существенно ниже - межведомственная свара и драка. "Народные республики" курируют разные ведомства - и ФСБ, и МО, и гражданские ведомства.
Внутри них тоже есть свои группы и группировки, свара идет, как всегда на войне, за трофеи и контроль хилых, но все-таки потоков помощи из метрополии, за эксплуатацию оккупированной территории - в общем, ничего нового, всё как всегда и везде. В итоге возникает ведомственно-шкурный конгломерат интересов, в котором хоть как-то разбираются только причастные к грабежу. Для остальных это тот самый калейдоскоп, где что-то мелькает, но и только. В принципе, большинству и этого достаточно, главное, что есть какой-то движ.
Местное население живет как в фильме "Чапаев": белые придут - грабют, красные придут - тоже грабют. Кто именно победит в бандитской драке в Луганске, для людей абсолютно без разницы - они будут жить в такой же кромешной нищете и безнадёге. Для того и создавали эти бандитские бантустаны, чтобы без малейших препон грабить территорию. А кто именно будет этим заниматься - да какая разница», - отметил Эль Мюрид.
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, ФСБ, ДНР, ЛНР, Плотницкий
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