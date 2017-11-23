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Для переселенцев готовят квартиры в новостройках: Программа «Доступное жилье»
Государственная программа «Доступное жилье» на территории Донецкой области уже начала действовать. Она предусматривает помощь временно перемещенным лицам и бойцам АТО в компенсации 50% от стоимости жилья, передает zi.dn.ua.
Компенсация не облагается никакими налогами, и не требует возврата. В программе могут принимать участие только новые дома. Одна новостройка, которая находится в Славянске по ул.Конева, 3-А в районе Масложир, уже попала в программу.
Межведомственная комиссия регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства утвердила объект, поскольку дом соответствует требованиям. Дом новый, сдан в эксплуатацию в 2014 году, свободных квартир много, утеплен, квартиры с индивидуальным отоплением, сообщил директор Донецкого регионального управления Госмолодежьжилья Вадим Кашицин.
Главные условия для участия в программе для ВПЛ - у переселенцев не должно быть своего жилья на подконтрольной территории, регистрация должна быть в Донецкой области. Также учитывается среднемесячный доход членов семьи.
В Донецкой области мало новостроек, но ряд застройщиков все же готовит предложения. Для участия в программе они подают заявки, после чего комиссия выбирает лучшие варианты.
Застройщики предлагают 1-2-3-х комнатные квартиры, в которых полностью или частично выполнены отделочные работы. Условия программы диктуют нормы касательно площади жилья. На каждого участника полагается не больше 21 кв. м, и дополнительно 10,5 на семью. Если площадь не превышает указанную норму, можно рассчитывать на 50%-ную компенсацию. Если превышает, то человек может заплатить за лишние метры. Вторую часть стоимости ВПЛ смогут платить частями, как кредит.
В том, что программа заработает, надеются в МинВОТ. Об этом заявил замминистра МинВОТ Юрий Грымчак.
Теги: Донбасс, Донецкая область, квартиры, жилье, АТО, переселенцы, ВПЛ
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