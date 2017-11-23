- Главарь "ЛНР" трусливо сбежал в Россию: автомобильный кортеж Игоря Плотницкого экстренно покинул оккупированный Луганск14:02
- Бардак в «ДНР» и «ЛНР» не только «заслуга» местных бандитов - это полная несостоятельность Кремля13:21
- Противостояние Плотницкого и Корнета в Луганске: главарь "МВД ЛНР" сделал новое заявление - "многоходовочка" еще не сыграна11:22
- “Защитим Плотницкого и родину от “ДНР” и России!” – в Луганске оккупанты "ЛНР" объявили новую войну09:59
- Ситуация в КПВВ сегодня, 23 ноября09:59
- Люди из оккупированного Луганска получают SMS-ки с призывами радоваться объединению "ЛНР" и "ДНР" и встречать боевиков из Донецка, - Шкиряк назвал цель Путина09:18
- Проживающие на подконтрольной Донетчине не могут получить «республиканский паспорт», – «ДНР»09:11
- “Подбиты два российских танка, идет охота на третий”, - соцсети впечатлило видео реального боя между силами АТО и гибридной армией РФ08:58
- Сутки в зоне АТО: в результате 12 обстрелов противника пострадали трое украинских бойцов08:41
- Иосиф Кобзон готов стать посредником на переговорах Плотницкого и Корнета07:44
Главарь "ЛНР" трусливо сбежал в Россию: автомобильный кортеж Игоря Плотницкого экстренно покинул оккупированный Луганск
Автомобильный кортеж, в котором находился главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий и его приближенные лица, экстренно выехал из оккупированного Луганска. В четверг, 23 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий покинул оккупированный Луганск, центр которого наводнили вооруженные боевики с автоматами наперевес, пишет "Диалог.UA".
По информации, распространенной в СМИ, так называемый "руководитель администрации" Плотницкого Ирина Тейцман, "глава ГТРК ЛНР" Анастасия Шуркаева и другие - все приближенные главного террориста Луганска убежали из города вместе с ним в его кортеже.
"Правительственные" здания при этом до сих пор окружены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники "МВД ЛНР" и "министерства госбезопасности" соседней "ДНР", добавили в информагентстве.
Теги: Донбасс, Луганск, СМИ, МВД, побег, ДНР, ЛНР, Плотницкий
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь
- Противостояние Плотницкого и Корнета в Луганске: главарь "МВД ЛНР" сделал новое заявление - "многоходовочка" еще не сыграна
- Уход Плотницкого – дело времени: главаря "МВД" Корнета опекают люди из ФСБ, а у Путина всерьез задумались о слиянии "ЛНР" и "ДНР" - Фесенко
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка
- “Защитим Плотницкого и родину от “ДНР” и России!” – в Луганске оккупанты "ЛНР" объявили новую войну
- Бардак в «ДНР» и «ЛНР» не только «заслуга» местных бандитов - это полная несостоятельность Кремля
- Главарь "ЛНР" трусливо сбежал в Россию: автомобильный кортеж Игоря Плотницкого экстренно покинул оккупированный Луганск14:02
- Бардак в «ДНР» и «ЛНР» не только «заслуга» местных бандитов - это полная несостоятельность Кремля13:21
- Главарь "ЛНР" ввел в Луганске чрезвычайное положение: Плотницкий идет ва-банк 12:59
- Первый снег на КПВВ «Золотое»: обстрелы с утра и новый памятник12:41
- Уход Плотницкого – дело времени: главаря "МВД" Корнета опекают люди из ФСБ, а у Путина всерьез задумались о слиянии "ЛНР" и "ДНР" - Фесенко12:19
- Ситуация в Луганске: наблюдатели СММ ОБСЕ рассказали о происшедшем12:01
- Противостояние Плотницкого и Корнета в Луганске: главарь "МВД ЛНР" сделал новое заявление - "многоходовочка" еще не сыграна11:22
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы10:58
- Путин намерен поставить Плотницкого в жесткие рамки: источник рассказал, перейдет ли управление "ЛНР" в руки российских силовиков10:39
- “Защитим Плотницкого и родину от “ДНР” и России!” – в Луганске оккупанты "ЛНР" объявили новую войну09:59
- Главарь "ЛНР" трусливо сбежал в Россию: автомобильный кортеж Игоря Плотницкого экстренно покинул оккупированный Луганск14:02
- Министр рассказал, кто не сможет выйти на пенсию в 2018 году13:40
- Бардак в «ДНР» и «ЛНР» не только «заслуга» местных бандитов - это полная несостоятельность Кремля13:21
- Главарь "ЛНР" ввел в Луганске чрезвычайное положение: Плотницкий идет ва-банк 12:59
- Первый снег на КПВВ «Золотое»: обстрелы с утра и новый памятник12:41
- Уход Плотницкого – дело времени: главаря "МВД" Корнета опекают люди из ФСБ, а у Путина всерьез задумались о слиянии "ЛНР" и "ДНР" - Фесенко12:19
- Букмекеры оценили шансы "Динамо" и "Зари" на победу в сегодняшних матчах12:10
- Ситуация в Луганске: наблюдатели СММ ОБСЕ рассказали о происшедшем12:01
- В Евросоюзе выступают за снятие блокады Донбасса ради реинтеграции11:39
- В Украине заработал первый "облачный" банк11:30
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета